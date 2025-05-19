Не дайте микропластику войти в вашу жизнь: 7 простых способов защититься
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Даже при обычных условиях, без экстремальной температуры, в бутилированной воде обнаруживается микропластик.
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Питьевая вода в магазине
Простое механическое воздействие, например, потряхивание бутылки, способствует его появлению. Полностью избавиться от микропластика сейчас невозможно, но его количество можно уменьшить.
Вот несколько советов:
- Пейте больше фильтрованной воды вместо бутилированной.
- Храните пищу в стеклянной или металлической посуде.
- Не разогревайте еду в пластиковых контейнерах, несмотря на заявления производителей о безопасности пластика.
- Минимизируйте использование чайных пакетиков — предпочтительнее листовой чай.
- Уменьшайте ношение синтетической одежды, ведь при стирке из нее тоже высвобождаются микроволокна.
- Регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку.
- Ваша диета тоже важна: антиоксиданты и клетчатка помогают организму быстрее выводить микропластик. В список полезных продуктов входят ягоды, овощи, фрукты и цельнозерновые.
Уточнения
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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