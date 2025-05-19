Не дайте микропластику войти в вашу жизнь: 7 простых способов защититься

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Даже при обычных условиях, без экстремальной температуры, в бутилированной воде обнаруживается микропластик.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Питьевая вода в магазине

Простое механическое воздействие, например, потряхивание бутылки, способствует его появлению. Полностью избавиться от микропластика сейчас невозможно, но его количество можно уменьшить.

Вот несколько советов:

Пейте больше фильтрованной воды вместо бутилированной.

Храните пищу в стеклянной или металлической посуде.

Не разогревайте еду в пластиковых контейнерах, несмотря на заявления производителей о безопасности пластика.

Минимизируйте использование чайных пакетиков — предпочтительнее листовой чай.

Уменьшайте ношение синтетической одежды, ведь при стирке из нее тоже высвобождаются микроволокна.

Регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

Ваша диета тоже важна: антиоксиданты и клетчатка помогают организму быстрее выводить микропластик. В список полезных продуктов входят ягоды, овощи, фрукты и цельнозерновые.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

