Мёртвое море и его удивительные тайны: почему здесь нельзя утонуть

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Среднее содержание соли в морской воде составляет около 35 граммов на литр, что равно 3,5% или 35 промилле.

Фото: unsplash.com by Max Goncharov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мальчик в море

Граница между Тихим и Атлантическим океанами из-за разной солености долгое время не смешивается полностью.

Самое соленое море — Красное море, с концентрацией соли до 41 промилле. Это связано с тем, что в него не впадает крупных рек, а жаркий климат вызывает сильное испарение, и обмен водой с другими морями минимален.

Мёртвое море — рекордсмен среди водоемов, с соленостью до 350 промилле. Это не совсем море, а озеро, так как оно очень соленое — можно лежать на поверхности и не утонуть. Известен случай, когда художница разместила в воде Мертвого моря черное платье, которое через два года стало белоснежным.

Балтийское море считается одним из самых пресных — всего 2-8 промилле. Это объясняется тем, что в него впадает множество рек, осадков много, а испарение слабое, поэтому соль постоянно растворяется и не накапливается, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Мёртвое мо́ре — бессточный солёный замкнутый водоём на Ближнем Востоке, располагающийся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.



