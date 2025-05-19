Мёртвое море и его удивительные тайны: почему здесь нельзя утонуть

Среднее содержание соли в морской воде составляет около 35 граммов на литр, что равно 3,5% или 35 промилле.
Граница между Тихим и Атлантическим океанами из-за разной солености долгое время не смешивается полностью.
Самое соленое море — Красное море, с концентрацией соли до 41 промилле. Это связано с тем, что в него не впадает крупных рек, а жаркий климат вызывает сильное испарение, и обмен водой с другими морями минимален.
Мёртвое море — рекордсмен среди водоемов, с соленостью до 350 промилле. Это не совсем море, а озеро, так как оно очень соленое — можно лежать на поверхности и не утонуть. Известен случай, когда художница разместила в воде Мертвого моря черное платье, которое через два года стало белоснежным.
Балтийское море считается одним из самых пресных — всего 2-8 промилле. Это объясняется тем, что в него впадает множество рек, осадков много, а испарение слабое, поэтому соль постоянно растворяется и не накапливается, пишет "Популярная наука".
Мёртвое мо́ре — бессточный солёный замкнутый водоём на Ближнем Востоке, располагающийся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.
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