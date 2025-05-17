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Уникальная находка: как захоронение викингов меняет представление о переходном этапе в истории

1:13
Наука

На окраине города Линчёпинг в Южной Швеции археологи обнаружили необычное захоронение эпохи викингов X века.

Могилы викингов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olandgettviking.jpg by C. Michael Hogan
Могилы викингов

Об этом в апреле сообщила госорганизация Arkeologerna. Могила была найдена ещё осенью 2022 года, но о находке объявили только сейчас. Она располагалась на вершине холма с панорамным видом на равнины, и представляла собой каменную конструкцию с "мощным краевым обрамлением" и деревянным гробом в каменной шахте.

Внутри нашли топор, нож, остатки одежды и деревянные ножны — всё указывает на то, что здесь был похоронен представитель высших слоев общества. Погребение сочетало языческие и христианские черты, что отражает переходный этап в истории Швеции — от язычества к христианству.

Руководитель раскопок Альф Эрикссон признался, что не ожидал найти гроб эпохи викингов именно в этом месте, поскольку ранее тут находили только железные захоронения более раннего периода.

Это открытие — одно из многих интересных находок, связанных с викингами, сделанных в последние годы в Скандинавии.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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