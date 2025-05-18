Марс спасёт человечество? Но что мешает полётам

Илон Маск и Дональд Трамп хотят сделать колонизацию Марса реальностью.
Маск уверен, что SpaceX сможет доставить людей туда уже к 2029 году. NASA считает даже 2040-й смелой целью, а Китай планирует открыть автоматическую станцию к 2038-му.
Для Маска полет на Марс — способ спасти человечество от катастроф на Земле. Ученых же интересует возможность найти следы жизни — когда-то Марс и Земля были схожи по условиям.
Однако путь к Марсу — это масса сложнейших задач: радиация, обеспечение жизнедеятельности, надежность систем, сложнейшая посадка и полет. Всё это требует кардинальных технологических прорывов.
В основе плана Маска — ракета Starship, самая мощная в истории. Но испытания пока идут с перебоями: в марте аппарат взорвался, оставив за собой обломки.
Эксперты предупреждают: дорога на Марс только начинается и потребует от человечества максимума усилий.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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