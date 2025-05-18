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Марс спасёт человечество? Но что мешает полётам

1:05
Наука

Илон Маск и Дональд Трамп хотят сделать колонизацию Марса реальностью.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Маск уверен, что SpaceX сможет доставить людей туда уже к 2029 году. NASA считает даже 2040-й смелой целью, а Китай планирует открыть автоматическую станцию к 2038-му.

Для Маска полет на Марс — способ спасти человечество от катастроф на Земле. Ученых же интересует возможность найти следы жизни — когда-то Марс и Земля были схожи по условиям.

Однако путь к Марсу — это масса сложнейших задач: радиация, обеспечение жизнедеятельности, надежность систем, сложнейшая посадка и полет. Всё это требует кардинальных технологических прорывов.

В основе плана Маска — ракета Starship, самая мощная в истории. Но испытания пока идут с перебоями: в марте аппарат взорвался, оставив за собой обломки.

Эксперты предупреждают: дорога на Марс только начинается и потребует от человечества максимума усилий.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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