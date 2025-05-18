Неожиданные перемены в куклах, которые отражают эволюцию женских ролей

Австралийские и британские ученые проанализировали 2 750 кукол Барби, выпущенных с 1959 по 2024 год, и обнаружили любопытную тенденцию: за десятилетия каблуки постепенно уступили место удобной обуви на плоской подошве.
До 1990-х Барби всегда стояла "на цыпочках" — с наклоном стопы в 40°, отражая стереотип женственности. Но с ростом карьерных амбиций куклы — от палеонтолога до разработчицы видеоигр — появилась обувь для активной жизни. Уже к 2024 году 60% новых Барби выпускаются в обуви на плоской подошве.
Исследователи связывают это с реальными изменениями в обществе: отменой дресс-кодов, обязующих женщин носить каблуки, и расширением прав женщин в бизнесе и профессиях.
Авторы подчеркивают: это не просто игра в моду — Барби отражает эволюцию женских ролей и свободу выбора, даже в такой детали, как обувь.
Стереоти́п (от др.-греч. στερεός «твёрдый» + τύπος «отпечаток») — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?