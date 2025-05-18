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Неожиданные перемены в куклах, которые отражают эволюцию женских ролей

1:06
Наука

Австралийские и британские ученые проанализировали 2 750 кукол Барби, выпущенных с 1959 по 2024 год, и обнаружили любопытную тенденцию: за десятилетия каблуки постепенно уступили место удобной обуви на плоской подошве.

Девушка с покупками
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с покупками

До 1990-х Барби всегда стояла "на цыпочках" — с наклоном стопы в 40°, отражая стереотип женственности. Но с ростом карьерных амбиций куклы — от палеонтолога до разработчицы видеоигр — появилась обувь для активной жизни. Уже к 2024 году 60% новых Барби выпускаются в обуви на плоской подошве.

Исследователи связывают это с реальными изменениями в обществе: отменой дресс-кодов, обязующих женщин носить каблуки, и расширением прав женщин в бизнесе и профессиях.

Авторы подчеркивают: это не просто игра в моду — Барби отражает эволюцию женских ролей и свободу выбора, даже в такой детали, как обувь.

Уточнения

Стереоти́п (от др.-греч. στερεός «твёрдый» + τύπος «отпечаток») — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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