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150 000 лет в одном месте: магнитные аномалии, которых не было больше нигде

2:47
Наука

С виду — живописное африканское озеро, окружённое зелёными склонами. Но под его гладью скрывается мощный геофизический архив. Озеро Чала, кратерное озеро на границе Кении и Танзании, оказалось настоящей капсулой времени: в его донных отложениях учёные нашли следы изменений магнитного поля Земли за последние 150 тысяч лет.

озеро Чала
Фото: commons.wikimedia.org by Daniela Manili Pessina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Чала

Озеро, которое "запоминает" всё

Озеро Чала не питается реками или ручьями — только стоком с окружающих склонов. Поэтому слои ила на его дне аккуратно накапливаются один за другим, не перемешиваясь. Это делает озеро идеальным местом для исследований.

Одним из таких исследований занималась специалист по палеомагнетизму Анита Ди Кьяра из Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Учёные ищут ответы на большие вопросы: когда и почему люди покинули Африку? Чтобы понять климатические условия того времени, необходимы точные датировки осадков.

Как горные породы фиксируют магнитное прошлое

Когда формируются осадочные породы, содержащие крошечные магнитные кристаллы, эти кристаллы выстраиваются по направлению тогдашнего магнитного поля Земли. Таким образом, каждый слой — это снимок поля в определённый момент времени.

"Получить экваториальную запись — это что-то особенное, обычно такие данные добывают ближе к полюсам, где поле сильнее", — подчёркивает Ди Кьяра.

Чтобы датировать породы, учёные сравнивают их с уже известными данными со всего мира. Один из таких ориентиров — пепел от супервулкана Тоба, извергнувшегося 74 тысячи лет назад. Его слой чётко виден в кернах со дна озера.

Шесть сигналов из глубины

В отложениях Чалы исследователи обнаружили шесть магнитных возмущений — резких, иногда локализованных изменений в структуре поля.

Некоторые из них уникальны и не встречаются в других местах, что указывает на сложные процессы внутри планеты. Возможные причины — взаимодействие жидкого внешнего и твёрдого внутреннего ядра Земли.

Почему это важно сегодня

Колебания магнитного поля напрямую влияют на нашу жизнь. Оно защищает Землю от солнечного ветра — потока заряженных частиц, способных выводить из строя спутники и связь. Чем слабее поле, тем выше риски.

"Они будут очень рады", — улыбается Ди Кьяра, говоря о будущих исследователях.

Ведь полученные данные помогут спрогнозировать поведение магнитного поля в будущем — и, возможно, предупредить последствия.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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