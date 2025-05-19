Обезьяны заговорили, как люди: что теперь будет с лингвистикой

Можно ли считать, что человек — единственный носитель языка с вложенными структурами? Новое исследование Университета Уорика ставит это под сомнение. Учёные обнаружили: дикие орангутаны издают звуки со сложной многоуровневой структурой, которую раньше приписывали только людям.
"Это собака, которая гналась за кошкой, которая убила крысу, которая съела сыр".
Она состоит из повторяющихся элементов, встроенных друг в друга — это и есть рекурсия.
Простыми словами, это способ упаковать много информации с помощью ограниченного набора элементов — как в матрёшке.
Считалось, что такая способность — исключительная черта человеческой речи. Однако открытие учёных из Уорика полностью меняет правила игры.
Анализируя тревожные крики самок суматранских орангутанов, исследователи выявили рекурсию третьего порядка:
Таким образом, орангутаны формируют вокальные "песни" с многослойной структурой, как если бы строили музыкальное произведение с повторяющимися темами. И это ещё не всё.
Звуки варьировались в зависимости от ситуации. Если рядом был тигр — настоящая угроза — крики становились быстрыми и напряжёнными.
А если перед ними была просто яркая тряпка — звуки становились медленными и нерегулярными.
Это значит, что обезьяны не просто кричат. Они адаптируют вокальные шаблоны под угрозу — и передают осмысленную информацию, а не набор сигналов.
"Это открытие показывает, что корни одной из самых отличительных особенностей человеческого языка — рекурсии — уже присутствовали в нашем эволюционном прошлом", — говорит доктор Кьяр Де Грегорио.
То есть, способность к языковой сложности могла формироваться задолго до появления человека как вида.
Возможно, именно от таких предков пошёл наш навык говорить сложно, ясно — и бесконечно разнообразно.
Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных больших человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?