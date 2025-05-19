Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот так любовь к мопсу может обернуться слезами — что скрывает его милая мордочка
Ананасовое мороженое, которое сделает ваш день: 5 шагов к свежему летнему десерту
Из страха в уверенность: как уличная кошка становится самой главной в доме
Как в детском саду, только вкуснее: выпекаем булочки, от которых взрослые просят добавки
Побегаю по утрам за вас, недорого: вот зачем люди нанимают бегунов за деньги
Стройность без голода: Мария Погребняк подробно расписала своё меню
11% роста в ювелирной индустрии: какие бренды лидируют
Заметили трещину в стене — не откладывайте: действует проверенный способ
Канны встречают Спейси: оправданный актёр получит награду спустя 10 лет молчания

Обезьяны заговорили, как люди: что теперь будет с лингвистикой

2:30
Наука

Можно ли считать, что человек — единственный носитель языка с вложенными структурами? Новое исследование Университета Уорика ставит это под сомнение. Учёные обнаружили: дикие орангутаны издают звуки со сложной многоуровневой структурой, которую раньше приписывали только людям.

Орангутан
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Орангутан

Что такое рекурсия — и при чём здесь орангутаны

"Это собака, которая гналась за кошкой, которая убила крысу, которая съела сыр".

Она состоит из повторяющихся элементов, встроенных друг в друга — это и есть рекурсия.

Простыми словами, это способ упаковать много информации с помощью ограниченного набора элементов — как в матрёшке.

Считалось, что такая способность — исключительная черта человеческой речи. Однако открытие учёных из Уорика полностью меняет правила игры.

Как кричат орангутаны: три уровня смысла

Анализируя тревожные крики самок суматранских орангутанов, исследователи выявили рекурсию третьего порядка:

  • Отдельные звуки формировали комбинации — это первый уровень.
  • Эти комбинации объединялись в ритмичные серии — второй уровень.
  • А затем — в ещё более крупные последовательности с собственным ритмом — третий уровень.

Таким образом, орангутаны формируют вокальные "песни" с многослойной структурой, как если бы строили музыкальное произведение с повторяющимися темами. И это ещё не всё.

Крик по ситуации: адаптивная речь в действии

Звуки варьировались в зависимости от ситуации. Если рядом был тигр — настоящая угроза — крики становились быстрыми и напряжёнными.

А если перед ними была просто яркая тряпка — звуки становились медленными и нерегулярными.

Это значит, что обезьяны не просто кричат. Они адаптируют вокальные шаблоны под угрозу — и передают осмысленную информацию, а не набор сигналов.

Что это говорит о нас?

"Это открытие показывает, что корни одной из самых отличительных особенностей человеческого языка — рекурсии — уже присутствовали в нашем эволюционном прошлом", — говорит доктор Кьяр Де Грегорио.

То есть, способность к языковой сложности могла формироваться задолго до появления человека как вида.

Возможно, именно от таких предков пошёл наш навык говорить сложно, ясно — и бесконечно разнообразно.

Уточнения

Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных больших человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Новости спорта
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2023 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Утренний ритуал: как правильно поздороваться с кошкой, чтобы получить мурчание в ответ
Йод, молоко и никакой химии: рецепт, после которого огурцы будут как на выставке
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Джокович назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось играть
Последние материалы
Эти машины можно продать дороже, чем купили — не миф, а реальность
Эти машины с пробегом теряют в цене каждый день — вот что с ними не так
Не просто грусть, а предсмертный звон нейронов: опасная сторона апатии, о которой молчат
ТОП-10 советских автомобилей с характером
Как не стать жертвой туристических мошенников — 5 простых правил безопасности
Капитальный ремонт неизбежен: экс-президент Зенита шокировал заявлением после матча с Ростовом
Виноградные шпалеры: как создать идеальные условия для роста
Как спасти забитый слив без вреда для труб: рецепт, который стоит 0 рублей
Сладости нарасхват: московские кондитеры увеличили отгрузки на 31,7%
Сливочный водопад вкуса: секрет идеального белого соуса для пасты раскрыт – гости ахнут!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.