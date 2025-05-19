Обезьяны заговорили, как люди: что теперь будет с лингвистикой

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли считать, что человек — единственный носитель языка с вложенными структурами? Новое исследование Университета Уорика ставит это под сомнение. Учёные обнаружили: дикие орангутаны издают звуки со сложной многоуровневой структурой, которую раньше приписывали только людям.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Орангутан

Что такое рекурсия — и при чём здесь орангутаны

"Это собака, которая гналась за кошкой, которая убила крысу, которая съела сыр".

Она состоит из повторяющихся элементов, встроенных друг в друга — это и есть рекурсия.

Простыми словами, это способ упаковать много информации с помощью ограниченного набора элементов — как в матрёшке.

Считалось, что такая способность — исключительная черта человеческой речи. Однако открытие учёных из Уорика полностью меняет правила игры.

Как кричат орангутаны: три уровня смысла

Анализируя тревожные крики самок суматранских орангутанов, исследователи выявили рекурсию третьего порядка:

Отдельные звуки формировали комбинации — это первый уровень.

Эти комбинации объединялись в ритмичные серии — второй уровень.

А затем — в ещё более крупные последовательности с собственным ритмом — третий уровень.

Таким образом, орангутаны формируют вокальные "песни" с многослойной структурой, как если бы строили музыкальное произведение с повторяющимися темами. И это ещё не всё.

Крик по ситуации: адаптивная речь в действии

Звуки варьировались в зависимости от ситуации. Если рядом был тигр — настоящая угроза — крики становились быстрыми и напряжёнными.

А если перед ними была просто яркая тряпка — звуки становились медленными и нерегулярными.

Это значит, что обезьяны не просто кричат. Они адаптируют вокальные шаблоны под угрозу — и передают осмысленную информацию, а не набор сигналов.

Что это говорит о нас?

"Это открытие показывает, что корни одной из самых отличительных особенностей человеческого языка — рекурсии — уже присутствовали в нашем эволюционном прошлом", — говорит доктор Кьяр Де Грегорио.

То есть, способность к языковой сложности могла формироваться задолго до появления человека как вида.

Возможно, именно от таких предков пошёл наш навык говорить сложно, ясно — и бесконечно разнообразно.

Уточнения

Орангута́ны (орангута́нги, малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных больших человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.

