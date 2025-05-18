Женщины живут дольше, если знают этот секрет физической активности — но не все о нём догадываются

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск преждевременной смерти — особенно у женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные более чем 412 000 человек в возрасте от 27 до 61 года.

В основу работы легли данные Национального опросного исследования в области здравоохранения (NHIS) и Национального индекса смертности США.

Оказалось, что женщины, регулярно занимающиеся спортом, имели на 24% меньший риск смерти от любых причин, по сравнению с теми, кто вёл малоподвижный образ жизни. У мужчин этот показатель составил 15%.

Особенно заметен эффект у женщин даже при меньших затратах времени: всего 140 минут умеренной активности в неделю снижали общий риск на 18%.

Не менее важны и силовые упражнения. Женщины, включающие такие тренировки в свой распорядок минимум дважды в неделю, снижали риск смерти на 19%, а мужчины — на 11%.

Отдельное внимание уделено заболеваниям сердца. Аэробные тренировки значительно сокращали вероятность сердечно-сосудистой смерти: на 36% у женщин и на 14% у мужчин. Также укрепление мышц оказывало положительный эффект — риск снижался на 30% у женщин и на 11% у мужчин.

Однако у исследования есть ограничения: физическая активность оценивалась на основе самоотчётов участников, учитывались только упражнения в свободное время, а изменения в привычках со временем не отслеживались.

Тем не менее, эти данные подтверждают выводы более раннего мета-анализа 2011 года и подчёркивают важность физической активности как профилактики преждевременной смерти.

Учёные надеются, что результаты вдохновят особенно женщин быть активнее — ведь даже умеренные нагрузки приносят существенную пользу для здоровья.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности. «Аэробный» (дословно — «воздушный») означает, что одного кислорода достаточно для адекватного удовлетворения потребности в энергии во время физического упражнения.

