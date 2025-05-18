Гель от ушной инфекции: прощай, многодневный курс антибиотиков

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Ушные инфекции у младенцев — одна из самых распространённых причин приёма антибиотиков в раннем возрасте.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Лечение таких воспалений часто требует длительного курса пероральных препаратов, что сопряжено с рисками побочных эффектов и развитием устойчивости к антибиотикам. Особенно сложной остаётся задача доставки лекарства через барабанную перепонку прямо к очагу инфекции.

Команда исследователей предложила прорывной подход: они разработали специальный гель, способный проникать через барабанную перепонку и доставлять антибиотик непосредственно в среднее ухо. Это инновационное решение было протестировано на шиншиллах — животных, чья анатомия уха схожа с человеческой.

В ходе экспериментов использовался антибиотик ципрофлоксацин, заключённый в отрицательно заряженные липосомы. Такой состав геля обеспечил эффективное проникновение через перепонку и максимальную доставку препарата к месту воспаления. Результаты оказались впечатляющими: все животные избавились от инфекции уже через 24 часа после однократного применения.

Сравнительно, гели с положительно заряженными липосомами или без липосом вообще показали значительно меньшую эффективность. Это подчёркивает роль липосомной технологии как ключевого элемента в доставке лекарств.

Успешный опыт на животных внушает надежду на то, что новый метод лечения сможет снизить необходимость в длительном приёме антибиотиков, упростит лечение для родителей и улучшит соблюдение врачебных рекомендаций. Особенно это актуально для маленьких детей, для которых традиционные курсы терапии представляют значительные трудности.

Если гель пройдёт клинические испытания, это может кардинально изменить подход к лечению инфекций уха у детей по всему миру.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.



Липосомы — сферические везикулы, имеющие один или несколько липидных бислоёв. Образуются в смесях фосфолипидов с водой. Внутри липосом содержится вода или раствор, в котором проводилась ультразвуковая обработка.

