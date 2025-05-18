Гель от ушной инфекции: прощай, многодневный курс антибиотиков

Ушные инфекции у младенцев — одна из самых распространённых причин приёма антибиотиков в раннем возрасте.
Лечение таких воспалений часто требует длительного курса пероральных препаратов, что сопряжено с рисками побочных эффектов и развитием устойчивости к антибиотикам. Особенно сложной остаётся задача доставки лекарства через барабанную перепонку прямо к очагу инфекции.
Команда исследователей предложила прорывной подход: они разработали специальный гель, способный проникать через барабанную перепонку и доставлять антибиотик непосредственно в среднее ухо. Это инновационное решение было протестировано на шиншиллах — животных, чья анатомия уха схожа с человеческой.
В ходе экспериментов использовался антибиотик ципрофлоксацин, заключённый в отрицательно заряженные липосомы. Такой состав геля обеспечил эффективное проникновение через перепонку и максимальную доставку препарата к месту воспаления. Результаты оказались впечатляющими: все животные избавились от инфекции уже через 24 часа после однократного применения.
Сравнительно, гели с положительно заряженными липосомами или без липосом вообще показали значительно меньшую эффективность. Это подчёркивает роль липосомной технологии как ключевого элемента в доставке лекарств.
Успешный опыт на животных внушает надежду на то, что новый метод лечения сможет снизить необходимость в длительном приёме антибиотиков, упростит лечение для родителей и улучшит соблюдение врачебных рекомендаций. Особенно это актуально для маленьких детей, для которых традиционные курсы терапии представляют значительные трудности.
Если гель пройдёт клинические испытания, это может кардинально изменить подход к лечению инфекций уха у детей по всему миру.
Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός — ухо и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.
Липосомы — сферические везикулы, имеющие один или несколько липидных бислоёв. Образуются в смесях фосфолипидов с водой. Внутри липосом содержится вода или раствор, в котором проводилась ультразвуковая обработка.
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