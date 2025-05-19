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Меченая вода спасает скважины: секрет экономной нефти раскрыт

1:48
Наука

Можно ли сократить расходы и повысить отдачу нефтяных скважин без масштабных вложений? Оказывается, да — благодаря меченой воде и точному анализу потока жидкости под землей.

Нефтяная вышка
Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяная вышка

В чём суть проблемы

Когда нефть уже не поднимается на поверхность самотёком, в пласт закачивают воду. Она вытесняет нефть и выталкивает её наружу. Однако не вся вода работает одинаково эффективно: иногда она просто "промывает" одни и те же участки, игнорируя другие. Это снижает эффективность добычи и приводит к перерасходу ресурсов.

Простое решение — умный контроль

Команда учёных из университета "Дубна", возглавляемая профессором Михаилом Хозяиновым, разработала и запатентовала новый метод контроля за движением воды в пластах. Его суть — в применении меченой воды.

"В скважину закачивают воду со специальным индикатором. Затем берут пробы из соседних добывающих скважин и анализируют маршрут жидкости. Это позволяет понять, какие участки работают, а какие нет", — объяснили в пресс-службе Минобрнауки.

Что происходит дальше

После анализа добытчики могут изменить геометрию потока: бурят "высокопроницаемые пропластки" — специальные каналы между скважинами, по которым вода пойдёт туда, где её действие будет максимально полезным.

Результат: больше нефти, меньше воды

Такой подход позволяет:

  • Сократить объёмы неэффективной закачки воды;
  • Повысить предсказуемость процесса;
  • Снизить затраты на добычу.

"Мы добились того, что процесс стал управляемым и экономичным. Уже получены два патента, выпущена монография и опубликованы статьи в ведущих изданиях", — подчеркнул профессор Хозяинов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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