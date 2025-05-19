Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядки без клопов: растения, которые работают лучше любого инсектицида
Мечтаешь избавиться от целлюлита? Тренируйся так, как никогда раньше
Не ешьте щавель просто так — возможны серьёзные последствия
Путешествие с рублями: где можно не менять валюту заранее: туристам пригодится список
Авиация СССР: как серп, молот и крылья стали символом Аэрофлота
Как не угробить аэрогриль и не испортить ужин — ошибка, которую совершают почти все
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
С виду скромные, но дорого обходятся — ТОП-10 машин, разоряющих владельцев
Гипертония отступает: эти 3 продукта — щит для ваших сосудов

Почему мозг начинает разрушаться раньше времени — ответ нашли в генах

2:36
Наука

Лобно-височная деменция — один из самых загадочных и разрушительных видов нейродегенеративных болезней. Она поражает людей в расцвете сил, отнимая у них способность самостоятельно мыслить, запоминать и жить без посторонней помощи. Новое исследование проливает свет на её биологическую подоплёку — и это может стать прорывом.

Рак мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак мозга

Ключ к разгадке — регуляция РНК

Ученые из международной группы, в которую вошли специалисты Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF), выявили, что в основе заболевания может лежать нарушение регуляции РНК. Это сбои, вызванные мутациями в генах GRN, MAPT, а также в отдельных участках девятой хромосомы.

"Лобно-височная деменция поражает людей в самом расцвете сил и лишает их возможности вести самостоятельную жизнь. Открытые нами нарушения в работе некоторых белков, связанных с регуляцией РНК, помогут создать методику ранней диагностики данной болезни", — отмечает профессор UCSF Роуэн Сэлонер.

Как проходило исследование

Чтобы выяснить влияние генетических мутаций, ученые изучили образцы спинномозговой жидкости у 116 носителей деменции и сравнили их с пробами 40 здоровых родственников. Они анализировали концентрации более 4000 различных белков.

Результаты оказались поразительными: деменция сопровождалась изменениями в 31 наборе генов и их белковых продуктах. Особенно часто выявлялись сбои в системах, отвечающих за:

  • Удаление ненужных участков РНК (сплайсинг).
  • Деградацию белков.
  • Работу синапсов.

Масштаб разрушений

Всего было зафиксировано более 600 сбоев в регуляции РНК, которые напрямую связаны с гибелью нейронов и когнитивными нарушениями. Эти данные не только углубляют понимание природы болезни, но и открывают путь к новым методам диагностики и терапии на ранней стадии.

Что такое лобно-височная деменция

Это одна из самых агрессивных форм деменции, которая развивается быстрее, чем болезнь Альцгеймера. Обычно она проявляется в возрасте 45-65 лет. Нейроны в лобной и височных долях мозга начинают массово отмирать, вызывая серьёзные поведенческие и психические нарушения, а также быстрое угасание памяти и интеллекта. Пока что эффективного лечения не существует.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины
Авто
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины Аудио 
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Экономика и бизнес
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Необычную интерпретацию Сказки о Царе Салтане покажут в Московском Молодежном Театре
Оружие для сбора облепихи: как забрать ягоды и не стать жертвой колючек
Один кусочек — и уже перебор: это лакомство выглядит безобидно, но кошкам не по зубам
Замените спортзал на гирю: тренировка на всё тело от сертифицированного тренера
Энергетики под подозрением: содержимое ускоряет рост рака крови
Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву
Почему мозг начинает разрушаться раньше времени — ответ нашли в генах
Мальчик или девочка: мама рэпера Давы рассекретила пол новорождённого малыша
ПАЗик, который вёз всех: народный автобус и его философия тормозов
Не все знают об этом: как простой слив холодильника может спасти вам жизнь (и продукты)
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.