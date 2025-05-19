Эти термометры можно вживлять в организм — и вот почему это безопасно

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли измерять температуру тела живых существ так, чтобы они этого даже не заметили? Ученые из России и Франции уверены: да, и у них уже есть решение.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Demyanovskikh Artem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лаборатория

Нанолисты, которые видят тепло

Совместными усилиями специалисты из Санкт-Петербурга, Владивостока и французского Университета Лотарингии разработали необычные металлоорганические материалы. Это двумерные нанолисты, способные менять цвет в зависимости от температуры. Причем делают они это настолько точно и стабильно, что могут использоваться для постоянного мониторинга состояния организма.

Подход, который не вредит

Для испытаний ученые выбрали небольших аквариумных рыбок Danio rerio. Им вводили нанолисты, после чего наблюдали за изменением их цвета. Результат удивил: температура отображалась точно, поведение рыбок оставалось прежним, и все подопытные успешно пережили эксперимент.

"Международная группа ученых открыла новый путь к разработке высокочувствительных и биосовместимых термометров", — сообщили в Минобрнауки РФ.

Температура без уколов

Главное преимущество новой технологии — минимальное вмешательство. Она не требует хирургии или инвазивных процедур, не токсична и сохраняет свои свойства в организме в течение долгого времени. Это делает метод идеальным кандидатом для медицинской диагностики и мониторинга.

Где работали над проектом

Исследования велись в стенах Университета ИТМО и Национального центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, а также в Национальном научном центре морской биологии во Владивостоке. Французские коллеги из Университета Лотарингии обеспечивали поддержку по части координационной химии.

Зачем это нужно

Разработка открывает перспективы создания нового поколения температурных сенсоров — сверхточных, долговечных и абсолютно безопасных. Это может изменить подход к контролю состояния пациентов, в том числе в условиях, когда классические методы термометрии неприменимы.

Уточнения

Термо́метр (греч. θέρμη "тепло" + μετρέω "измеряю"), также гра́дусник - измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.).

