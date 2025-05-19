Эти термометры можно вживлять в организм — и вот почему это безопасно

Можно ли измерять температуру тела живых существ так, чтобы они этого даже не заметили? Ученые из России и Франции уверены: да, и у них уже есть решение.
Совместными усилиями специалисты из Санкт-Петербурга, Владивостока и французского Университета Лотарингии разработали необычные металлоорганические материалы. Это двумерные нанолисты, способные менять цвет в зависимости от температуры. Причем делают они это настолько точно и стабильно, что могут использоваться для постоянного мониторинга состояния организма.
Для испытаний ученые выбрали небольших аквариумных рыбок Danio rerio. Им вводили нанолисты, после чего наблюдали за изменением их цвета. Результат удивил: температура отображалась точно, поведение рыбок оставалось прежним, и все подопытные успешно пережили эксперимент.
"Международная группа ученых открыла новый путь к разработке высокочувствительных и биосовместимых термометров", — сообщили в Минобрнауки РФ.
Главное преимущество новой технологии — минимальное вмешательство. Она не требует хирургии или инвазивных процедур, не токсична и сохраняет свои свойства в организме в течение долгого времени. Это делает метод идеальным кандидатом для медицинской диагностики и мониторинга.
Исследования велись в стенах Университета ИТМО и Национального центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, а также в Национальном научном центре морской биологии во Владивостоке. Французские коллеги из Университета Лотарингии обеспечивали поддержку по части координационной химии.
Разработка открывает перспективы создания нового поколения температурных сенсоров — сверхточных, долговечных и абсолютно безопасных. Это может изменить подход к контролю состояния пациентов, в том числе в условиях, когда классические методы термометрии неприменимы.
Термо́метр (греч. θέρμη "тепло" + μετρέω "измеряю"), также гра́дусник - измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.).
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