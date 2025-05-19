Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женское здоровье под прицелом: эти витамины – ваш щит от болезней и усталости
Тайная война Майи Санду: оппозицию загнали в угол, но она вырвется
Макароны остались? Не выбрасывать — этот ужин соберёт всех на кухне быстрее звонка
Эти термометры можно вживлять в организм — и вот почему это безопасно
Яичница, которая заиграет новыми вкусами: забудьте про соль и перец, добавьте это
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Стало известно, кто представит Россию на песенном конкурсе Интервидение
Свободе слова – бой: как Молдавия готовится к нужным выборам
Ждал 897 шайб, чтобы вернуться домой: лето у Овечкина начнётся по-русски

Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии

2:14
Наука

Вы можете быть носителем малярии — даже не зная об этом. Новое исследование американских молекулярных биологов раскрывает удивительно сложную стратегию выживания малярийного плазмодия. Этот паразит, как оказалось, умеет буквально исчезать с радаров иммунной системы.

Биологическая лаборатория
Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биологическая лаборатория

Скрытность на клеточном уровне

Малярийный плазмодий способен контролировать выработку особых белков — var. Эти молекулы заставляют зараженные эритроциты прилипать к стенкам кровеносных сосудов. Благодаря этому они избегают попадания в селезёнку — главный фильтр крови, где обычно уничтожаются заражённые клетки.

Однако иммунитет всё же со временем распознаёт эти белки и начинает вырабатывать антитела. На этом месте большинство паразитов погибают. Но не малярийный плазмодий.

"Молчите — и выживете"

Профессор Кирк Дейтч из медколледжа Корнеллского университета объясняет:

"Теперь мы знаем, что взрослые, внешне здоровые люди могут распространять малярию. Это радикально усложняет её полное искоренение в отдельных регионах".

Как показало исследование, плазмодий может переключаться между разными генами, ответственными за синтез белков var — активируя один, два, три или… ни одного. В такие периоды паразит становится "невидимым" для иммунной системы, не вызывая симптомов и не привлекая внимания.

Где прячется инфекция

Учёные пока не до конца понимают, как паразиты выживают без защиты var-белков. Предположительно, они могут скрываться внутри костного мозга или глубоко в селезёнке — там, где иммунитет их не достаёт.

Полевые исследования в Африке уже запланированы — и, возможно, они помогут найти эти "тайники" инфекции.

Почему это важно

По данным ВОЗ, ежегодно малярией заражаются около 220 миллионов человек. Более 400 тысяч умирают. Устойчивость плазмодия к лекарствам растёт. А его способность годами скрываться в организме означает, что даже масштабные кампании по борьбе с заболеванием могут не сработать.

Уточнения

Маляри́я (итал. mala aria - "плохой воздух", ранее известная как "болотная лихорадка") — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов
Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь
ЗИЛ, АЗЛК, ГАЗ: что стало с автогигантами СССР
Эмоциональный капкан: как распознать токсичные отношения и вырваться из замкнутого круга
Долгосрочная аренда – это прошлый век! Как зарабатывать в 3 раза больше с посуточной сдачей
Маленькие куры, большие заботы: эта мелочь в корме решает больше, чем вы думали
17 гениальных трюков для макияжа, которые упрощают жизнь
Нижний новгород — это тот в город где летом начинаются фестивали, а вечером очень красивые закаты
Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии
Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.