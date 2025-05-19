Болезнь не сдаётся: новая стратегия выживания малярии

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Вы можете быть носителем малярии — даже не зная об этом. Новое исследование американских молекулярных биологов раскрывает удивительно сложную стратегию выживания малярийного плазмодия. Этот паразит, как оказалось, умеет буквально исчезать с радаров иммунной системы.

Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биологическая лаборатория

Скрытность на клеточном уровне

Малярийный плазмодий способен контролировать выработку особых белков — var. Эти молекулы заставляют зараженные эритроциты прилипать к стенкам кровеносных сосудов. Благодаря этому они избегают попадания в селезёнку — главный фильтр крови, где обычно уничтожаются заражённые клетки.

Однако иммунитет всё же со временем распознаёт эти белки и начинает вырабатывать антитела. На этом месте большинство паразитов погибают. Но не малярийный плазмодий.

"Молчите — и выживете"

Профессор Кирк Дейтч из медколледжа Корнеллского университета объясняет:

"Теперь мы знаем, что взрослые, внешне здоровые люди могут распространять малярию. Это радикально усложняет её полное искоренение в отдельных регионах".

Как показало исследование, плазмодий может переключаться между разными генами, ответственными за синтез белков var — активируя один, два, три или… ни одного. В такие периоды паразит становится "невидимым" для иммунной системы, не вызывая симптомов и не привлекая внимания.

Где прячется инфекция

Учёные пока не до конца понимают, как паразиты выживают без защиты var-белков. Предположительно, они могут скрываться внутри костного мозга или глубоко в селезёнке — там, где иммунитет их не достаёт.

Полевые исследования в Африке уже запланированы — и, возможно, они помогут найти эти "тайники" инфекции.

Почему это важно

По данным ВОЗ, ежегодно малярией заражаются около 220 миллионов человек. Более 400 тысяч умирают. Устойчивость плазмодия к лекарствам растёт. А его способность годами скрываться в организме означает, что даже масштабные кампании по борьбе с заболеванием могут не сработать.

Уточнения

Маляри́я (итал. mala aria - "плохой воздух", ранее известная как "болотная лихорадка") — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

