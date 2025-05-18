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Последний свет во Вселенной: назван точный час апокалипсиса

3:43
Наука

Вселенная, какой мы её знаем, медленно движется к своему закату. Согласно свежим расчётам учёных, время её жизни может оказаться гораздо короче, чем предполагалось ранее.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Но не стоит бить тревогу: речь идёт не о ближайшем апокалипсисе, а о сроках, которые и представить-то сложно — 1 квадриллион лет. Это число с 78 нулями, или, говоря научным языком, 1078 лет. Звучит невероятно долго, но на самом деле это в разы быстрее предыдущих оценок, где к этому числу пришлось бы добавить ещё 1022 нулей.

Что же происходит? Звёзды рано или поздно гаснут. Наше Солнце, например, примерно через 5 миллиардов лет расширится, поглотит Землю и прекратит своё существование. Но умирающие светила не исчезают бесследно.

Малые звёзды оставляют после себя остывающие ядра — белые карлики, а гигантские взрываются сверхновыми, превращаясь в нейтронные звёзды или чёрные дыры. Эти остатки и есть будущие "скелеты" Вселенной.

В 1974 году знаменитый физик Стивен Хокинг сделал революционное предсказание: чёрные дыры не вечны — они медленно испаряются, теряя энергию через особое излучение, названное его именем.

Согласно теории Хокинга, на границах чёрных дыр возникают квантовые колебания, порождающие виртуальные частицы. Они "высасывают" из чёрной дыры массу, и рано или поздно она исчезает. Почти 50 лет спустя группа исследователей из Нидерландов предположила, что по схожему сценарию будут гибнуть не только чёрные дыры, но и все массивные объекты — те же белые карлики и нейтронные звёзды.

Так вот, согласно свежим расчётам этих учёных, нейтронные звёзды "сгорят" за 1068 лет, чёрные дыры средней массы протянут чуть дольше, а белые карлики — последние могикане звёздного мира — просуществуют до того самого квадриллиона (1078) лет. Сверхмассивные чёрные дыры и того дольше — до 1096 лет. Но к тому моменту во Вселенной уже не останется материала для рождения новых звёзд, а значит, светлого будущего не будет ни у одной галактики.

Хайно Фальке, ведущий автор исследования из Университета Радбауд (Нидерланды), подчёркивает: даже эти сроки — не приговор, а лишь теоретический потолок. У Вселенной остаётся множество способов завершиться раньше.

Например, уже через 150-200 миллиардов лет расширение пространства разбросает все галактики так далеко друг от друга, что мы сможем наблюдать лишь звёзды нашего Млечного Пути. А ещё через 17 триллионов лет погаснет последняя звезда. После этого гипотетический распад самих частиц (так называемый распад протона) может поставить точку в космической драме ещё до того, как излучение Хокинга окончательно "добит" остатки материи.

"Упадок неизбежен, но времени у нас ещё предостаточно, чтобы успеть сделать нечто великое", — резюмирует Фальке. Алекс Ричингс из британского Университета Халла, не участвовавший в исследовании, называет работу коллег "по-настоящему увлекательной".

Ведь до сих пор остатки звёзд считались вечными, а теперь выяснилось, что у них есть свой "срок годности" — граница, за которой всё превратится в ничто.

Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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