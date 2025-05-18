Звёздная карта, изменившая историю: что обнаружили учёные в древних текстах Китая

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном мире разгораются жаркие дебаты вокруг сенсационного открытия: древнейшая звёздная карта мира была создана в Китае свыше 2300 лет назад.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо

Команда исследователей из Китайской национальной астрономической обсерватории применила инновационную технологию обработки изображений, так называемое обобщённое преобразование Хафа, где "глазами" выступила система компьютерного зрения — разновидность искусственного интеллекта.

Объектом изучения стал "Звёздный каталог мастера Ши" — старейший сохранившийся астрономический документ Поднебесной. Итог анализа превзошёл все ожидания: карта датируется 355 годом до н. э., что на 250 лет раньше прежних оценок.

Это открытие автоматически делает китайскую звёздную карту древнейшей в мире — она на 200 с лишним лет старше знаменитого каталога Гиппарха, считавшегося до сих пор самым первым. Учёные пришли к выводу, что первоначальный вариант был написан в IV веке до н. э., а позже, около 125 года н. э., его частично обновили — чем и объясняются давние противоречия в датах.

Дело в том, что положение звёзд на небе меняется: из-за колебания земной оси и собственного движения светил картина созвездий "уходит" во времени на сотни лет. Проще говоря, если древние астрономы видели небо иначе, чем мы, то по этим "звёздным следам" можно вычислить истинный возраст карты.

Любопытно, что не все коллеги разделяют энтузиазм исследователей. Дэвид Панкенир, известный специалист по китайской астрономии (Университет Лихай, Пенсильвания), хоть и не участвовал в эксперименте, назвал выводы "весьма убедительными", ссылаясь на полувековые наработки британского учёного Джозефа Нидэма.

Однако другие историки астрономии настроены скептически. Дэниел Морган из Центра исследований цивилизаций Восточной Азии (Франция) предлагает альтернативную версию: все нестыковки легко объясняются… всего лишь одним-единственным градусом погрешности в исходном измерительном инструменте. Если принять эту гипотезу, рукопись "молодеет" до 103 года до н. э. и идеально вписывается в исторический контекст: именно тогда китайцы изобрели армиллярную сферу (прообраз современного небесного глобуса) и перешли на сферическую систему координат.

За этой научной дискуссией скрывается нечто большее, чем спор о числах. Морган обнажает важную подоплёку: последние 300 лет звание "первой звёздной карты" стало вопросом национальной гордости. Колониализм и европоцентризм породили неосознанное соревнование между цивилизациями — каждая стремится доказать свой приоритет.

Показательно, что ещё век назад на Западе пренебрежительно третировали древние китайские наблюдения, считая их грубыми и неточными. Панкенир уверен: именно это предубеждение тормозило признание достижений китайской астрономии. В начале XX века европейцы попросту не верили, что Поднебесная могла создать столь точные звёздные каталоги за столетия до греков.

Как бы то ни было, в глобальной "гонке древностей" есть неожиданный победитель — Вавилон.

Клинописные записи VIII века до н. э. (более чем на 500 лет раньше китайской карты) содержат звёздные описания. Но есть нюанс: это именно описания, а не пронумерованные каталоги с картами неба.

Потому спор между Китаем и Грецией за "первую звёздную карту мира" всё ещё в силе. Фактически, человечество получило редкий шанс заглянуть в лабораторию древних астрономов — и осознать, что их точность, изощрённость и даже метрологические ошибки хранят не меньше тайн, чем сами звёзды.

Уточнения

Вавило́н — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства.

