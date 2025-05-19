Новая жизнь для пластика: он хранит текст без электричества

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что привычный пластик может стать хранилищем информации. Не флешка, не диск, а молекула, способная удерживать данные веками — без электричества и интернета.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория технопарка "Модуль"

Американские учёные сделали шаг к этому будущему, разработав уникальную систему хранения данных в полимерных молекулах. В её основе — 256 уникальных комбинаций звеньев, аналогичных символам ASCII, стандартной компьютерной кодировке.

Как это работает

Секрет технологии — в использовании полимеров класса олигоуретанов. Каждое звено обладает своими электрохимическими характеристиками и влияет на электрический сигнал по-своему. Именно так система "читает" данные: звенья поочерёдно отделяются, и изменения напряжения фиксируются.

Информацию записывают в виде "четвёрок" — комбинаций из четырёх звеньев. Это позволяет закодировать любой символ ASCII. Далее вступает в работу алгоритм, который переводит электрические импульсы обратно в текст.

"Мы впервые записали информацию при помощи "стройблоков" обычного пластика, которую впоследствии можно прочитать при помощи электрических сигналов. Это достижение стало первым шагом на пути к созданию технологий, позволяющих хранить данные в окружающих нас материалах", — объясняет Правин Пасупати из Университета штата Техас.

Первое успешное испытание

В ходе эксперимента учёные закодировали и считали 11-символьный пароль. На весь процесс ушло около 2,5 часов. Пока это долго, но исследователи уверены — скорость можно увеличить в разы.

Почему это важно

В природе уже существуют подобные системы — достаточно вспомнить ДНК, где четыре "буквы" нуклеотидов хранят гигабайты информации. Новый метод повторяет этот принцип, но делает его пригодным для технологий будущего — от сверхнадёжных архивов до "умных" материалов.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.

