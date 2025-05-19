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Солнечный ветер уже здесь: магнитное поле Земли под атакой

1:45
Наука

С Землёй снова что-то происходит — с полуночи субботы нашу планету накрыла магнитная буря. Причём не просто лёгкое колебание, а целая буря класса G2, которую специалисты оценивают как «среднюю» по интенсивности.

Солнце
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце

Что случилось этой ночью

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram, что всё началось из-за солнечного ветра, который внёс коррективы в структуру межпланетного магнитного поля. Это вызвало слабые возмущения магнитосферы, но уже к трём часам ночи ситуация изменилась — буря достигла среднего уровня по шкале NOAA.

«После полуночи вызванное им (солнечным ветром) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трёх часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — говорится в сообщении Леуса.

Долго ли продлится буря

По предварительным расчётам, никакого усиления ждать не стоит. Уже в ближайшее время буря перейдёт в более слабую фазу — G1. Однако, по словам Леуса, совсем её действие не прекратится до понедельника включительно.

А что стало причиной

Ответ, как всегда, на Солнце. Ранее специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали, что к выходным возможны геомагнитные возмущения. Виновник — большая корональная дыра, из которой в космос устремился поток солнечного ветра. Именно он и дотянулся до Земли.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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