Шокирующий космос: новый зонд раскрывает тайны, скрытые от наших глаз

4:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце апреля космическая миссия НАСА под названием PUNCH преподнесла учёным настоящий подарок — потрясающий снимок Луны на фоне чёрного космоса, подсвеченной отражённым светом Земли.

Фото: Веб-сайт НАСА Земля и космос

Этот кадр, сделанный 27 апреля, стал не просто красивой картинкой для обоев рабочего стола, а важным этапом в подготовке к основной работе группы спутников, запущенных в марте этого года. PUNCH — это не один аппарат, а сразу четыре небольших спутника, вращающихся вокруг нашей планеты с единственной целью: изучать Солнце и его влияние на всю Солнечную систему.

Главная задача миссии — разобраться в природе солнечного ветра, мощного потока заряженных частиц, летящих от Солнца со скоростью около 1,6 миллиона километров в час.

Именно он порождает космическую погоду, которая нередко "докучает" Земле: геомагнитные бури могут выводить из строя спутники, нарушать радиосвязь и даже создавать проблемы в электросетях. Чтобы предсказывать такие явления и защищать технологии (да и жизнь в целом), учёным позадилось заглянуть туда, где рождается этот ветер, — в корону Солнца, его внешнюю атмосферу. Проблема в том, что сияние самого Солнца ослепляет любые камеры, как яркий фонарик в темноте не даёт разглядеть мелкие детали.

Чтобы решить эту задачу, инженеры PUNCH придумали хитрый трюк: специальный "окклюдер" — по сути, тёмный диск, который закрывает солнечный диск, словно искусственное солнечное затмение.

На снимке апреля именно он выглядит как круглая чёрная тень, позволяющая проявиться тонким волокнам и светящимся нитям, тянущимся из солнечной короны. Золотистое свечение вокруг "дыры" — это не фантастический спецэффект, а реальный свет, отражённый от краёв затемнителя. А Луна, случайно попавшая в кадр, оказалась освещена не прямыми солнечными лучами, а так называемым "земным сиянием" — светом, отражённым от нашей планеты.

Когда PUNCH перейдёт от тестов к полноценной работе (это должно случиться уже 9 июня), он начнёт непрерывно фотографировать область вокруг Солнца.

Правда, итоговые изображения будут не такими "лунными селфи", а тщательно обработанными: учёные научатся убирать лишний свет и шумы, чтобы разглядеть детали короны. А там есть что изучать: струи плазмы, светящиеся дуги и вспышки, управляемые невидимым магнитным полем Солнца. Именно по узорам этих светящихся "лент" исследователи смогут картировать зоны, где зарождаются мощнейшие выбросы вещества, позже накрывающие Землю геомагнитными бурями.

Но PUNCH — не единственный "солнечный разведчик". Параллельно с ним работает зонд "Паркер" (PSP), который не фотографирует, а фактически "влетает" в корону и замеряет параметры частиц на месте.

Получается, что две миссии дополняют друг друга, как две половинки пазла: "Паркер" измеряет вещество солнечного ветра вплотную, а PUNCH даёт широкую картинку — как корона "выдувает" этот ветер в космос.

По словам руководителя проекта PUNCH Крейга ДеФореста, обе миссии объединяют два разных подхода гелиофизики в нечто цельное. Фактически, "Паркер" занимается космической физикой (берёт пробы прямо в короне), тогда как PUNCH работает как "солнечный фотограф", показывая, как корона влияет на всю Солнечную систему.

Самое ценное здесь — открытость данных.

Как только PUNCH выйдет на рабочий режим, все его снимки и научные данные станут доступны абсолютно всем желающим. Это не просто красивые обои для астрофанатов: имея детальные карты солнечной активности, учёные по всему миру смогут строить более точные модели, предсказывать космическую погоду и, в перспективе, лучше защищать нашу планету от солнечных "капризов".

Получается, апрельский снимок Луны — это не просто эффектное фото, а увертюра к настоящей работе: вскоре мы увидим Солнце в совершенно новом свете.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

