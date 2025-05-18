Потерянные в океане: ужасное скрывается за странной дружбой в глубинах океана

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В июне 2022 года у берегов Исландии произошло событие, которое заставило исследователей морских млекопитающих говорить о себе уже второй год подряд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Шерин Баумгартнер, участница исландского проекта "Орка" и ныне аспирантка Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, вела наблюдение за стаей косаток с борта лодки. Косатки в тот момент охотились на сельдь, и всё казалось обычным, пока внимание Баумгартнер не привлекло необычное существо.

Среди здоровенных хищников выделялся малыш, который был намного меньше остальных и уж точно не походил на детёныша косатки — вместо привычной чёрно-оранжевой окраски он имел тёмно-серый цвет с характерным выпуклым лбом.

Сначала команда подумала, что с малышом явно что-то не так, но истина оказалась гораздо удивительнее: это был вовсе не детёныш косатки, а новорождённый малый полосатик, или гринда.

Почти три часа исследователи наблюдали за этой странной компанией, прежде чем погода вынудила их вернуться на берег. На следующий день стаю косаток нашли снова, но крошечного гринды рядом уже не было.

Этот случай, как выяснилось позже, не был единичным. С 2021 года учёные ежегодно фиксировали подобные встречи косаток с детёнышами гринды у исландских берегов. Каждый раз в дело вступали разные стаи и разные малыши, но сценарий повторялся: новорождённый гринда оказывался в окружении косаток и плыл рядом с крупной самкой в так называемой "эшелонной позиции" — то есть чуть позади неё и сбоку.

Иногда взрослые особи мягко подталкивали малыша, а в одном из случаев даже подняли его на спину, как на трамплине. Что это было — забота, игра или подготовка к обеду — оставалось загадкой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале "Экология и эволюция", Баумгартнер с коллегами предлагает три версии происходящего. Первая, самая мрачная: косатки попросту держали гринду "про запас", как живой обед.

Такое поведение в теории возможно — некоторые исландские косатки охотятся на морских котиков и свиней. Однако исследователи сомневаются: обычно эти косатки питаются рыбой и не проявляли к малышам никакой агрессии. Версия номер два: игра или охотничья тренировка. Исландские косатки славятся умением пасти сельдь — может, гринды просто оказались "игрушкой" в их охотничьих играх?

Наконец, третья гипотеза: косатки… проявляли родительские чувства. В мире китов и дельфинов известны случаи, когда приёмные родители заботились о чужом потомстве, пусть и ненадолго.

Пусть это и не полноценное усыновление (ведь без материнского молока гринды всё равно не выжили бы), но нечто похожее на сочувствие или любопытство. По словам Баумгартнер, эти версии вовсе не исключают друг друга: вполне возможно, часть стаи "баловала" малыша, а другая часть размышляла, как бы его съесть.

Но главный вопрос так и повис в воздухе: как гринды вообще оказывались среди косаток? Были ли они потеряны, брошены — или косатки целенаправленно их разыскивали? Умирали ли малыши потом своей смертью или всё же становились чьим-то обедом? Эти пробелы в истории Филипа Самарра, руководительница исландского проекта "Косатки", называет главными "недостающими пазлами". Её команда надеется заполучить ответы уже следующим летом.

За пределами исландских вод тоже есть похожие истории. Сара Теман, эколог из Вашингтонского университета, изучала южных косаток, которые "дружили" с морскими свиньями в заливе Салиш. Там тоже случались эпизоды, которые можно трактовать и как заботу, и как охоту, и как игру — с одинаково печальным концом. Увидев фотографии исландских гринды в окружении косаток, Теман, по её собственному признанию, просто "выпала в осадок" от сходства сюжетов.

И ещё одно любопытное наблюдение от Самары: возможно, всё это — следствие изменения климата.

Гринды всё чаще мигрируют вслед за скумбрией в более тёплые воды, где их маршруты пересекаются с косатками. Если эта гипотеза подтвердится, необычные дружбы (или охоты) у исландских берегов станут ещё одним маркером глобальных перемен в океане.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

