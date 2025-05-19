Новая разработка: как Россия помогает миру бороться с птичьим гриппом

Птичий грипп не теряет актуальности: вирус постоянно мутирует, а риски заражения людей — растут. Именно поэтому Роспотребнадзор представил новую тест-систему, способную выявлять все известные генотипы вируса.
Разработка позволяет определять вирус гриппа птиц как у животных, так и у людей. Это особенно важно в условиях, когда заражение может происходить быстро и незаметно.
"Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но ситуация меняется стремительно, и мы оперативно адаптируем состав тестов. Как только появляется информация, что вирус изменился или стал заразным для людей, мы обновляем тест, чтобы он охватывал новые генотипы".
Тест-система быстро адаптируется под новые штаммы вируса. Как только появляется информация о мутации — специалисты вносят изменения. На это уходит всего несколько недель. Такой подход позволяет своевременно выявлять новые угрозы.
Во всех исследованиях, проводимых на территории России, используется единая тест-система. Это снижает вероятность ошибок и делает диагностику более надежной.
Разработка уже помогает не только в России. Роспотребнадзор делится тестами, вакцинами и средствами профилактики с более чем 30 странами, включая Гвинею, Уганду и Бурунди. Это укрепляет глобальную защиту от вирусных угроз.
Птичий грипп вызывается штаммами вируса типа А. Многие дикие птицы переносят его бессимптомно. Но для домашних птиц болезнь может быть смертельной — и нередко передается человеку.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).
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