Новая разработка: как Россия помогает миру бороться с птичьим гриппом

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Птичий грипп не теряет актуальности: вирус постоянно мутирует, а риски заражения людей — растут. Именно поэтому Роспотребнадзор представил новую тест-систему, способную выявлять все известные генотипы вируса.

Фото: Wikimedia Commons by Photo Credit: Cynthia Goldsmith is licensed under Public domain вирус испанского гриппа

Что умеет новая тест-система

Разработка позволяет определять вирус гриппа птиц как у животных, так и у людей. Это особенно важно в условиях, когда заражение может происходить быстро и незаметно.

"Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но ситуация меняется стремительно, и мы оперативно адаптируем состав тестов. Как только появляется информация, что вирус изменился или стал заразным для людей, мы обновляем тест, чтобы он охватывал новые генотипы".

Обновление тестов — дело нескольких недель

Тест-система быстро адаптируется под новые штаммы вируса. Как только появляется информация о мутации — специалисты вносят изменения. На это уходит всего несколько недель. Такой подход позволяет своевременно выявлять новые угрозы.

Одна система — меньше ошибок

Во всех исследованиях, проводимых на территории России, используется единая тест-система. Это снижает вероятность ошибок и делает диагностику более надежной.

Международное сотрудничество

Разработка уже помогает не только в России. Роспотребнадзор делится тестами, вакцинами и средствами профилактики с более чем 30 странами, включая Гвинею, Уганду и Бурунди. Это укрепляет глобальную защиту от вирусных угроз.

Почему птичий грипп опасен

Птичий грипп вызывается штаммами вируса типа А. Многие дикие птицы переносят его бессимптомно. Но для домашних птиц болезнь может быть смертельной — и нередко передается человеку.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

