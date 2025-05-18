Слои прошлого: обнаружены шокирующие подробности из глубин Земли

3:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В сердце Африки, на границе Танзании и Кении, существует уникальное озеро, хранящее секреты прошлого нашей планеты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Claire.Kittridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пещера Тиншемет

Кратерное озеро Чала, окруженное густыми лесами и скалистыми массивами, стало настоящим кладезем для ученых, изучающих историю магнитного поля Земли. Недавние исследования проб горных пород и отложений, извлеченных со дна озера, раскрыли удивительные данные о колебаниях магнитного поля за последние 150 000 лет.

Эти ценные записи не только позволяют заглянуть в геофизическое прошлое Земли, но и дают ключ к пониманию климатических изменений в период, когда первые современные люди начали свое великое переселение из Африки на Аравийский полуостров, а затем в Европу и Азию.

По словам специалиста по палеомагнетизму Аниты Ди Кьяры из Национального института геофизики и вулканологии Италии, главная задача ученых заключалась в том, чтобы определить точный возраст древних отложений. Ведь для реконструкции климата прошлого необходимы надежные временные ориентиры. Именно здесь на помощь приходят изменения магнитного поля Земли.

Когда горные породы формируются, они словно делают моментальный снимок магнитного поля, благодаря крошечным магнитным кристаллам, выстраивающимся в соответствии с его линиями. Удивительно, но большинство таких "магнитных записей" находятся вблизи полюсов, где сигналы наиболее сильны. Поэтому получение данных из экваториальной зоны, как в случае с озером Чала, — большая редкость и научная удача.

Уникальность озера Чала заключается в его происхождении и географии. Это не обычное озеро, подпитываемое бурными реками и ручьями, которые могли бы перемешать его донные слои. Напротив, вода поступает сюда медленно, через подземные стоки с окружающих скал и лесов, что обеспечивает идеальную слоистость осадков. Каждый сезон аккуратно наслаивается на предыдущий, сохраняя хронологию природных событий.

Ученые могут сопоставлять магнитные изменения в этих слоях с аналогичными записями из разных уголков мира, где возраст пород уже известен. Например, один из слоев в керне озера Чала содержит пепел от мощнейшего извержения супервулкана Тоба в Индонезии, случившегося 74 000 лет назад, что стало четким временным маркером.

В результате тщательного анализа исследователи обнаружили шесть значительных магнитных возмущений за последние 150 000 лет. Эти временные колебания магнитного поля порой охватывали всю планету, а иногда проявлялись локально. Что особенно интересно, одно из таких возмущений оказалось совершенно новым, не встречавшимся ранее в геологических записях.

По мнению ученых, причина этих аномалий кроется в хаотичных движениях расплавленного металла во внутреннем ядре Земли или в сложных взаимодействиях между твердым центром и жидкой оболочкой ядра.

Эти открытия, опубликованные в журнале "Геохимия, геофизика, геосистемы", приближают нас к пониманию не только геологической истории Земли, но и тех факторов, которые могли влиять на древние миграции человечества.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

