Реки Земли раскрыли свой секрет: что скрывалось на картах последние 100 лет

4:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир стоит на пороге революционного прорыва в понимании водных систем планеты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Учёные из Оксфордского университета совершили настоящий переворот, создав самую детализированную карту рек Земли за всю историю наблюдений. Это достижение открывает новые горизонты в прогнозировании разрушительных наводнений, оценке климатических рисков и рациональном управлении водными ресурсами в эпоху глобального потепления.

Реки — это не просто сосуды, несущие животворящую влагу, но и потенциальные источники катастроф, сила которых возрастает с каждым годом. Из-за всё более нерегулярных осадков и повышения уровня моря наводнения становятся чаще и беспощаднее.

Однако существующие карты рек безнадёжно устарели: они упрощают действительность, изображая русла прямыми и неделимыми. В реальности же разветвлённые речные системы, где единый поток распадается на десятки рукавов и проток, встречаются едва ли не повсеместно — особенно в густонаселённых регионах, наиболее уязвимых перед водной стихией.

Британские исследователи решили разрушить это "белое пятно" гидрологии, разработав Global RIver Topology (GRIT) — глобальную речную сеть, впервые учитывающую мельчайшие особенности водных артерий планеты. Её создание стало возможным благодаря слиянию спутниковых снимков высочайшего разрешения и точнейших данных о рельефе суши.

GRIT — это не просто совокупность основных русел. Карта в деталях раскрывает направления течения, ширину каналов и критически важные точки разветвлений. Суммарно новая сеть охватывает 19,6 млн километров водных путей и фиксирует 67 тысяч мест, где реки выбирают свой дальнейший путь. Это гигантское полотно в корне меняет подход к гидрологии, экологии, геоморфологии и даже спасению жизней во время паводков.

По словам руководителя проекта, доктора Мишеля Вортманна, многолетние упрощения зашли в тупик: "Нам требовалась карта, отражающая реальное поведение рек — со всеми изгибами, разветвлениями и неожиданностями.

Нельзя всерьёз полагать, будто вода течёт строго вниз по склону, когда речь идёт о спасении городов от наводнений, сохранении экосистем или подготовке к климатическим шокам". Его команда воплотила эту мечту в жизнь: GRIT показывает подлинную сложность речных лабиринтов, где у каждой излучины и протоки есть своё предназначение.

Фактически, исследователи открыли дверь в новую эру прогнозирования стихийных бедствий и адаптации к изменению климата. Поскольку экстремальные ливни и засухи становятся нормой, правительствам и учёным жизненно важно предугадывать маршруты водных потоков в глобальном масштабе.

Именно здесь GRIT выходит на первый план: с его помощью модели наводнений становятся точнее, системы водопользования — эффективнее, а планы эвакуации — надёжнее. Более того, карта станет основой для ИИ-моделей, способных предсказывать не только потопы, но и засухи, загрязнение воды, деградацию среды обитания и экологические катастрофы.

Самое любопытное, что, по мнению создателей, GRIT — лишь первый шаг. Система задумана как "живой организм", способный эволюционировать вслед за меняющимся ландшафтом.

Профессор Луиза Слейтер, один из лидеров проекта, подчёркивает: карта полностью автоматизирована, а значит, с каждым новым витком спутниковых данных будет уточняться и обновляться, фиксируя даже самые незначительные трансформации рек и рельефа.

Финансовую поддержку революционному исследованию оказал грант EvoFLOOD размером 3,7 млн фунтов стерлингов — часть широкой программы NERC по изучению эволюции глобальных наводнений.

Мир ждёт ответов на главные вопросы: как спасти прибрежные города от затопления, как сохранить питьевую воду в регионах с исчезающими реками и можно ли наконец обуздать стихию, вооружившись знаниями о настоящих водных артериях Земли.

Уточнения

О́ксфордский университе́т — британский публичный (государственный) университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.

