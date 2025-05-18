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Революция в лечении облысения: учёные нашли ключ к активации стволовых клеток

1:00
Наука

Исследователи обнаружили ранее незамеченную группу стволовых клеток в верхней и средней части волосяных фолликулов, которая играет ключевую роль в переключении между фазами роста и покоя волос.

Облысение
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Облысение

Новые клетки способны восстанавливать себя и запускать рост новых волос. Даже на облысевших участках кожи головы эти клетки сохраняются — возможно, их можно "разбудить" с помощью терапии.

В экспериментах на мышах удаление этих клеток приводило к выпадению волос и нарушению структуры фолликулов. В тканях человека их также удалось обнаружить — даже там, где волосы уже не растут.

Ученые изучают, как активировать эти клетки у людей. Если удастся найти нужные сигналы или препараты, это может привести к новым способам лечения облысения.

Облысение не всегда связано с потерей клеток. Иногда они просто "спят" — и теперь у науки появился шанс их разбудить, пишет Earth.

Уточнения

Шанс (фр  chance, первоначально — род игры в кости) — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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