Астрономы нашли лёд вокруг звезды HD 181327: как это влияет на формирование планет

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы годами искали следы льда у других звезд — и наконец нашли.

Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ звезда на ночном небе

С помощью телескопа Джеймса Уэбба удалось подтвердить наличие льда в пылевом диске вокруг звезды HD 181327, находящейся в 155 световых годах от Земли.

Это важное открытие: лед играет ключевую роль в формировании планет и, возможно, в доставке воды на их поверхности. Ученые предполагают, что так появилась вода и на Земле — с помощью ледяных тел вроде комет.

Инструменты телескопа позволяют точно определить, где в диске находится лед: в холодных внешних зонах его больше 20%, ближе к звезде — около 8%, а во внутренней части почти нет из-за испарения под действием ультрафиолета, пишет Earth.

Теперь перед исследователями стоит главный вопрос: могут ли ледяные тела в системе HD 181327 доставить воду на формирующиеся планеты — и создать условия для жизни, как когда-то произошло на Земле?

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.



