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Математика как верный союзник — упрощает вашу жизнь

1:06
Наука

Математику часто считают скучным и сложным предметом, но в действительности она может быть увлекательной и крайне полезной.

Мужчина решает задачу на доске
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина решает задачу на доске

Многие испытывают страх из-за школьного опыта, но на практике она помогает в повседневной жизни: от расчета бюджета и планирования отпуска до приготовления еды и организации путешествий.

Без математических навыков сложно распознать невыгодные кредиты, точно рассчитать продукты на гостей или понять, сколько бензина понадобится на поездку. Математика экономит время, деньги и нервы.

Она — основа всех точных наук и технологий: без неё не было бы ни интернета, ни смартфонов, ни современных методов лечения. Даже в кино она играет роль — как в фильмах "Куб" и "Энигма", где знание чисел спасает жизни и помогает победить врага.

Исследования показывают: у детей, хорошо разбирающихся в математике, активнее зоны мозга, отвечающие за внимание и принятие решений, что помогает во взрослой жизни, пишет TVGURU.

 

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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