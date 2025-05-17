Магнитные бури на подходе? Как защитить своё здоровье в это время

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые пока не подтвердили выброс корональной массы, сопутствующий недавней солнечной вспышке, но его вероятность высока.

Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оранжевый восход

Активный регион AR4087 пока находится на краю Солнца и Земля вне зоны риска, ситуация может измениться — этот участок уже вызвал несколько вспышек, включая мощную M5.3 и M7.74.

Если активность продолжится, возможны геомагнитные бури и северные сияния. На 15 мая прогнозируется умеренная буря (Kr-индекс 4), а с 17 по 20 мая Земля, вероятно, попадет под воздействие солнечной активности, пишет 7KEFA.

Как защитить организм во время магнитных бурь:

Уменьшите физическую нагрузку и избегайте стресса.

Спите по 7-9 часов и соблюдайте режим дня.

Питайтесь регулярно, пейте больше воды, исключите вредные продукты и напитки.

Чаще гуляйте, проветривайте помещения, отдыхайте от гаджетов, особенно вечером.

Людям с хроническими болезнями важно больше отдыхать и держать при себе лекарства.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



