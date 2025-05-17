Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
Математика как верный союзник — упрощает вашу жизнь
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Летний десерт, который не подведет: мороженое из йогурта за 3 ингредиента
Вы больше никогда не купите спрей от мух: всё, что вам нужно уже лежит в холодильнике
Вальсассина и водопад Троджиа: два сокровища в одном путешествии
Добавка в чае, которую стоит опасаться: она вызывает аллергию и боли в животе
Что изменится в железнодорожной логистике — Путин дал чёткое поручение
Физические ловушки для медведки: простой и эффективный метод

Магнитные бури на подходе? Как защитить своё здоровье в это время

1:15
Наука

Ученые пока не подтвердили выброс корональной массы, сопутствующий недавней солнечной вспышке, но его вероятность высока.

Оранжевый восход
Фото: flickr.com by Michael from Minnesota, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оранжевый восход

Активный регион AR4087 пока находится на краю Солнца и Земля вне зоны риска, ситуация может измениться — этот участок уже вызвал несколько вспышек, включая мощную M5.3 и M7.74.

Если активность продолжится, возможны геомагнитные бури и северные сияния. На 15 мая прогнозируется умеренная буря (Kr-индекс 4), а с 17 по 20 мая Земля, вероятно, попадет под воздействие солнечной активности, пишет 7KEFA.

Как защитить организм во время магнитных бурь:

  •  Уменьшите физическую нагрузку и избегайте стресса.
  • Спите по 7-9 часов и соблюдайте режим дня.
  • Питайтесь регулярно, пейте больше воды, исключите вредные продукты и напитки.
  • Чаще гуляйте, проветривайте помещения, отдыхайте от гаджетов, особенно вечером.
  • Людям с хроническими болезнями важно больше отдыхать и держать при себе лекарства.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Цветы и растения
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Мама Ксении Собчак похвасталась тем, что её внук знает китайский язык
Математика как верный союзник — упрощает вашу жизнь
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Летний десерт, который не подведет: мороженое из йогурта за 3 ингредиента
Вы больше никогда не купите спрей от мух: всё, что вам нужно уже лежит в холодильнике
Вальсассина и водопад Троджиа: два сокровища в одном путешествии
Добавка в чае, которую стоит опасаться: она вызывает аллергию и боли в животе
Что изменится в железнодорожной логистике — Путин дал чёткое поручение
Физические ловушки для медведки: простой и эффективный метод
Три ложки в лунку — и перец начинает качаться, как на дрожжах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.