Магнитные бури на подходе? Как защитить своё здоровье в это время

Ученые пока не подтвердили выброс корональной массы, сопутствующий недавней солнечной вспышке, но его вероятность высока.
Активный регион AR4087 пока находится на краю Солнца и Земля вне зоны риска, ситуация может измениться — этот участок уже вызвал несколько вспышек, включая мощную M5.3 и M7.74.
Если активность продолжится, возможны геомагнитные бури и северные сияния. На 15 мая прогнозируется умеренная буря (Kr-индекс 4), а с 17 по 20 мая Земля, вероятно, попадет под воздействие солнечной активности, пишет 7KEFA.
Как защитить организм во время магнитных бурь:
Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.