Марианская впадина открыла пасть — и выплюнула существ, которых мы не знали

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Там, где темно, холодно, и давление может раздавить подлодку как жестяную банку, оказалось, кипит жизнь. Учёные погрузились на глубину до 11 километров и обнаружили тысячи микроорганизмов, 89% из которых науке были совершенно незнакомы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Хадаль — зона, где жизнь не должна быть

Марианская впадина — самая глубокая точка океана и одно из наименее исследованных мест на планете. До недавнего времени считалось, что на таких глубинах, где нет света, еда — редкость, а давление запредельное, живое просто не выживает.

Но международная команда учёных собрала 1648 образцов морских отложений, и выяснилось: там, на глубине от 6000 до 10 900 метров, обитает 7564 вида микроорганизмов. И почти все они — новички для науки. Эти существа не просто случайно оказались на дне, а приспособились к аду давления и холода. Это результат эволюции — медленной, упрямой и невообразимо выносливой.

Глубины для человека — и для микробов

Для сравнения: человек может безопасно нырнуть максимум на 40 метров. Дальше — опасность. Например, фридайвер Герберт Нич спустился на 214 метров, но платой стали микроинсульты и потеря двигательных функций. Дайвер Паскаль Бернабе с аквалангом покорил 330 метров, готовясь к этому целых 3 года. И всё равно — это кроха по сравнению с 11 000 метров, где спокойно обитают древние микроскопические формы жизни.

Почему это важно

Каждое открытие в таких глубинах — не просто научная сенсация, а намёк: мы почти ничего не знаем о собственной планете. И, возможно, именно в темноте океанских впадин скрываются ключи к пониманию пределов жизни — и её истоков.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

