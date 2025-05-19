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Под водой спал кратер-убийца, и теперь он разрушает всё, что мы знали о вымирании динозавров

2:03
Наука

Динозавры исчезли с лица Земли поразительно быстро. Слишком быстро, чтобы во всём винить один-единственный астероид. И вот — сенсация: у удара, породившего кратер Чиксулуб, возможно, был "брат".

Глаз динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз динозавра

Второй удар: кратер, спрятанный под океаном

Международная группа учёных с помощью сейсмических измерений обнаружила подводный кратер Надир — диаметром около 8 километров, скрытый под морским дном у берегов Западной Африки. Возраст находки — около 66 миллионов лет, то есть он совпадает по времени с падением Чиксулуба на территории нынешней Мексики.

Как предполагают исследователи, астероид мог быть частью роя — либо результатом распада большого "родительского" тела. По мощности он был слабее Чиксулуба, но всё равно крайне разрушителен: цунами до километра в высоту и землетрясение магнитудой 6,5 — именно такие последствия показывают модели.

Энергия удара, которую трудно осознать

По словам планетолога Вероники Брей, удар по мощности был в тысячу раз сильнее, чем знаменитое извержение вулкана Хунга Тонга в 2022 году. А это, на минуточку, примерно 100 000 хироcимских бомб.

"Если мы нашли одного "брата” Чиксулуба, стоит спросить: а были ли другие?"- говорит Брей.

Эту же мысль развивает Шон Гулик из Техасского университета:

"Кратер Надир — это захватывающее свидетельство второго удара в ту же эпоху. Даже если он был меньше, это открытие заставляет нас пересмотреть представление о возможной серии катастроф в конце мелового периода".

Катастрофа в два (или больше) акта

Если теория подтвердится, человечество получит совершенно новую картину конца эпохи динозавров — не один астероид, а целый залп. И это уже не просто случайность, а целенаправленное космическое наступление.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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