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Нил скрывает своё начало: тысячелетия поисков — и всё ещё ни одной уверенной точки на карте

2:01
Наука

Нил — древняя артерия цивилизаций, символ жизни и плодородия. И всё же даже в XXI веке никто не может точно сказать, где он начинается. Почему?

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида

Ответ, который запутывает ещё больше

На первый взгляд всё просто: у Нила два источника. Голубой Нил берёт начало в озере Тана в Эфиопии, а Белый Нил вытекает из озера Виктория в Уганде. В Судане они сливаются и продолжают путь на север. Но если копнуть глубже — всё становится куда сложнее.

Озеро Виктория — не самостоятельный исток, а водоём, питаемый десятками рек. А те, в свою очередь, рождаются ещё дальше — в горах, болотах и лесах, где до сих пор не везде ступала нога исследователя. Где же тогда настоящий исток?

Римляне, фараоны и бесполезные карты

Древние египтяне искали исток, чтобы понять, откуда берётся сила, питающая их цивилизацию. Позже римляне подхватили эстафету. В 60-х годах н. э. по приказу императора Нерона группа телохранителей отправилась вглубь Африки. По одной версии, они дошли до Южного Судана, по другой — до водопадов в Уганде. Но точку в этом поиске они не поставили.

Именно из этой безнадёжности родилась римская поговорка: Nili caput quaerere — "искать исток Нила", то есть стремиться к невозможному.

Загадка живёт и сегодня

Современные технологии позволяют заглянуть даже в самые удалённые уголки планеты, но и они пока не дали однозначного ответа. Где тот первый ручей, с которого начинается Нил? В одной из рек, питающих озеро Виктория? Или где-то дальше, в горах Бурунди?

Может быть, дело вовсе не в географии, а в том, что Нил — не просто река. Это миф, символ и тайна, которая ускользает, чем ближе мы к ней подходим.

Уточнения

Нил (араб. النيل‎, Эн-Ниль; англ. Nile, егип. jtrw Ятрау или ḥꜥpj Хапи, копт. Ⲫⲓⲁⲣⲟ Фиаро) — крупнейшая по протяжённости река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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