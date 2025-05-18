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Магнитное эхо прошлого: Земля оставила сообщение, которое поняли лишь сейчас

2:07
Наука

Пока археологи раскапывают стоянки древнего человека, учёные-геофизики заглядывают в нечто более древнее — само магнитное поле планеты. Недавнее исследование показало: дно живописного озера Чала, расположенного на границе Кении и Танзании, стало уникальной капсулой времени. Оно хранило в себе отпечатки магнитных бурь и климатических сдвигов, охватывающих последние 150 000 лет — именно тот период, когда Homo sapiens начал расселяться за пределами Африки.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Магнитный след древней миграции

Каждый сезон в озере аккуратно откладывались тонкие слои ила. Эти осадки, не тронутые наводнениями или потоками рек, содержат мельчайшие кристаллы, выстраивавшиеся по направлению тогдашнего магнитного поля. Анализируя эти слои, учёные смогли отследить шесть значительных магнитных возмущений, в том числе одно уникальное, не обнаруженное нигде больше.

"Получить экваториальную запись — это что-то особенное", — говорит палеомагнитолог из Национального института геофизики и вулканологии Италии Анита Ди Кьяра.

Лавовые часы времени

Возраст слоёв удаётся определить благодаря известным "геологическим меткам". Так, один из слоёв содержит пепел от супервулкана Тоба, извергавшегося в Индонезии 74 000 лет назад. Эти маркеры позволяют синхронизировать данные с другими регионами мира и понять, в каком климате наши предки делали важнейший шаг в своей истории — уход из Африки.

Почему это важно сейчас

Магнитное поле — это не просто научное увлечение. Оно защищает Землю от солнечного ветра, влияющего на спутники, навигацию и связь. Понимание его поведения в прошлом помогает предсказать, как оно будет вести себя в будущем.

"Они будут очень рады", — говорит Ди Кьяра о будущем науки.

И правда, каждому исследователю такое озеро — как найденный дневник планеты.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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