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Это не кратеры — это ожоги: Луна пережила эпоху, о которой лучше не вспоминать

2:37
Наука

Сегодня Луна кажется холодной и мёртвой. Но однажды она была настоящим вулканическим адом. Новое исследование раскрывает, что несколько десятков миллионов лет в её ранней истории поверхность спутника бурлила лавой — настолько мощно, что сравнение с Ио, самым вулканически активным спутником Юпитера, кажется вполне уместным.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Рождение огненного шара

4,5 миллиарда лет назад массивное космическое тело врезалось в Землю. Из раскалённой смеси осколков родились два новых небесных тела — Земля и её спутник, Луна. Они вращались так близко друг к другу, что казались почти единым целым. Но вскоре Луна начала удаляться, затвердевать, меняться — и попадать под гравитационное влияние Солнца.

"Луна как будто в замешательстве. Она не знает точно, какую орбиту ей следует выбрать", — отметил планетолог Фрэнсис Ниммо.

Такое "колебание" орбиты вызвало мощные приливные силы, взбалтывавшие недра Луны и расплавлявшие её внутренности. Породы превращались в магму, которая прорывалась наружу, заливая поверхность лавой.

Огненный шторм длиной в миллионы лет

Примерно 4,35 миллиарда лет назад лунная кора могла быть залита потоками лавы. Эти извержения не всегда создавали вулканы в привычном смысле — скорее, жидкая лава просачивалась наружу, растекалась и заполняла кратеры, формируя новую поверхность.

"Вулканическая активность, безусловно, была высокой, просто она не привела к образованию знакомых нам вулканов", — поясняет Ниммо.

По его словам, зрелище было бы фантасмагорическим: на небе висела Земля в два раза больше, чем сейчас, а на поверхности Луны текли светящиеся реки лавы.

Как огонь переписывает возраст

Новая волна интереса к возрасту Луны связана с цирконами — устойчивыми минералами, которые "переживают" вулканическую перезагрузку. Хотя возраст самой Луны оценивается в 4,5 миллиарда лет, цирконы и лунные породы часто "выдают" более поздние даты — результат переплавления во времена того самого огненного хаоса.

"Чтобы разрушить циркон после его образования, нужно приложить немало усилий", — подчёркивает Ниммо.

Именно этот интенсивный вулканизм, возможно, и сбивает нас с толку при попытке точно датировать возраст Луны.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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