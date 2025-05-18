Земля хранит свою самую страшную тайну на глубине, куда почти никто не заглядывал

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока человечество хвастается детальными картами Луны и Марса, океаническое дно Земли остаётся почти нетронутой загадкой. Как выяснила морская биолог Кэти Крофф Белл, за последние 70 лет мы исследовали менее 0,001% морского дна — это меньше площади американского штата Род-Айленд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Цифра, в которую не верилось

"Это не может быть правдой", — вспоминает Белл свои первые подсчёты.

Но все последующие данные только подтвердили страшно малый охват. Учёные проанализировали почти 44 тысячи глубоководных миссий из 14 стран, спускавшихся на глубину более 200 метров. И даже эти экспедиции в основном концентрировались вокруг богатых прибрежных государств — США, Японии, Новой Зеландии.

Почему это важно

Большинство данных о морском дне получены не напрямую. Есть визуальное наблюдение, картографирование (например, с помощью сонаров) и физический отбор образцов. Но настоящие открытия происходят именно во время непосредственного погружения — вспомним гидротермальные источники, найденные только в 1970-х, где кипит жизнь без капли солнечного света.

"Представьте, что у вас есть дом, но вы ни разу не спускались в подвал, чтобы понять, как всё устроено", — говорит Белл.

Подвал Земли пока почти не изучен.

Лучше Луны, но не точнее

Можно ли сказать, что мы знаем о дне океана меньше, чем о других планетах? Не совсем. У нас есть методы (например, спутниковая альтиметрия), позволяющие создать модель морского дна. Но как подчёркивают планетологи, видеть — не значит понимать. Красивые карты не расскажут о составе пород, геологических процессах или биологических особенностях.

Всё только начинается

Именно это "незнание" вдохновляет.

"Мы знаем, что дно океана — это сложнейшая система с тектоникой, подводными вулканами и следами происхождения жизни", — отмечает геофизик Матье Лапотр.

Белл уверена: за оставшимися 99,999% скрываются открытия, способные перевернуть наши представления о планете.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

