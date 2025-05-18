Он молчал 4 миллиарда лет, а теперь бурлит: внутри мёртвой планеты нашли нечто слишком живое

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Марс снова удивляет: на этот раз не песчаными бурями и не кратерами, а возможной водой — и не где-то глубоко, а всего на 5-8 километрах ниже поверхности. Новые данные от сейсмостанции Mars InSight заставили учёных задуматься: а вдруг Красная планета и правда до сих пор "плачет" под коркой?

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Подземное море, больше Северного Ледовитого

Всё началось с метеоритов. Два космических булыжника врезались в Марс в 2021 году, оставив кратеры в 130 и 50 метров. А в 2022-м случилось сильнейшее марсотрясение за всё время наблюдений. Ученые изучили, как в это время вели себя сейсмические волны, и заметили странность: поперечные волны шли слишком медленно — как будто пробирались сквозь губку, напитанную жидкостью.

Именно такое поведение бывает в породах, насыщенных водой. Причём не просто мокрых, а по-настоящему пропитанных. В этом случае никакой лёд или магма не подходят: температура на этих глубинах держится от +10 до +30 °C — идеально для жидкой воды, но слишком тепло для льда и холодно для магмы.

Вся планета — как бочка с водой

Оценки звучат впечатляюще: если всю эту подземную воду вылить на поверхность, она покрыла бы планету слоем в 520-780 метров. Это в 4-6 раз больше объема Северного Ледовитого океана! Выходит, в недрах Марса может скрываться гигантский резервуар, о котором раньше можно было только догадываться.

Ещё несколько лет назад подобные теории вызывали скепсис: говорили, мол, все объёмы сильно преувеличены. Но теперь всё больше данных сходятся в одном: вода на Марсе не исчезла бесследно. Она могла "спрятаться" в кору, уйти под землю, внедриться в минералы и стать частью внутренней жизни планеты.

Почему вода вообще исчезла

Когда-то Марс был планетой с океанами и реками — об этом напоминают и высохшие русла, и бывшие "пляжи" древних морей. Но со временем он потерял магнитное поле, а вместе с ним — защиту от космического излучения. Атмосфера улетучилась, и вода исчезла с поверхности. Или не совсем?

По мнению многих учёных, часть воды могла остаться — под землёй, в виде льда или жидкости. Mars InSight впервые намекает, что этой жидкости может быть намного больше, чем мы предполагали.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

