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Японская Атлантида: под водой нашли пирамиды — и никто не может объяснить, как они там оказались

1:49
Наука

А если Атлантида существует — но совсем не там, где её искали? У берегов японского острова Йонагуни, на дне океана, скрывается одна из самых загадочных тайн планеты.

Атлантида
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Атлантида

Случайная находка

Всё началось в 1986 году, когда инструктор по дайвингу во время погружения заметил странные подводные образования. На глубине около 25 метров лежали массивные каменные плиты, образующие ровные ступени, террасы и прямые углы. Словно кто-то когда-то вырезал их по чертежу.

Природа или древняя архитектура

Учёные тут же разделились на два лагеря. Одни считают, что эти формы — результат природных процессов: землетрясений и эрозии песчаника. Такие породы действительно могут раскалываться с необычной геометрической точностью.

Но у других — своё мнение. Профессор Масакити Кимура из Университета Рюкю уверенно говорит, что форма и расположение плит — не случайность.

"Можно различить очертания улиц, храмов, стадиона. Тут даже есть нечто, похожее на замок и порт", — говорит он.

По его мнению, комплексу может быть более 10 тысяч лет. Это значит, что он возник ещё до конца последнего ледникового периода.

Загадка, манящая туристов

Йонагуни давно стал местом паломничества не только для исследователей, но и для дайверов, охотников за тайнами и просто романтиков. Каждый находит в этом подводном мире своё: то ли следы забытой цивилизации, то ли удивительную игру природы.

И пока споры не утихают, "подводная Атлантида" остаётся одной из самых захватывающих загадок современности.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона "Тимей" и "Критий" (со ссылкой на Солона).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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