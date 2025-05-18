Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы зафиксировали редкое и захватывающее событие: блуждающая сверхмассивная чёрная дыра поглотила звезду, находящуюся за пределами центра своей галактики. Это первое наблюдение такого рода, которое меняет представления о поведении чёрных дыр и их влиянии на структуру Вселенной.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Блуждающая чёрная дыра и разрушение звезды

Событие, получившее название AT2024tvd, произошло примерно в 600 миллионах световых лет от Земли. В отличие от большинства подобных явлений, эта чёрная дыра не находится в центре своей галактики, что делает наблюдение особенно ценным для учёных. Такое поведение чёрных дыр ранее считалось крайне редким и малоизученным.

Последствия для науки и понимания Вселенной

Наблюдение этого события предоставляет учёным уникальную возможность изучить так называемые "блуждающие" чёрные дыры — массивные объекты, не закреплённые в центре галактик. Это открытие может существенно повлиять на наше понимание эволюции галактик и распределения массы во Вселенной.

"Даже незначительное смещение грунта вниз может со временем значительно нарушить структурную целостность зданий, дорог, мостов и железных дорог", — пояснили учёные.

Для обозначения предупреждающих знаков нужны щели в стенах, неровный или наклонный пол, кривая дорога или неровные пешеходные дорожки.

Безопасность Земли

Хотя событие AT2024tvd не представляет угрозы для Земли, оно служит напоминанием о мощных и разрушительных силах, действующих во Вселенной. Изучение таких явлений помогает учёным лучше понимать природу чёрных дыр и их роль в космической эволюции.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

