Провал века: крупнейшие мегаполисы США утекают в землю, а на поверхности — лишь видимость стабильности

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Города тонут. Не в воде, а в земле. Новое исследование Лаборатории наблюдения Земли в Вирджинии показало: крупнейшие мегаполисы США медленно, но верно проседают. И это видно невооружённым глазом — по спутниковым снимкам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на подоконнике

Почему это происходит

Проседание грунта — не миф, а результат слишком активной откачки подземных вод. Когда водоносные слои опустошаются, почва теряет устойчивость и начинает оседать. Дополняют картину рост населения и засухи, усиливающиеся из-за изменения климата.

Хьюстон — эпицентр проблемы

Особенно тревожно в Хьюстоне. Более 40% города ежегодно теряет свыше 5 мм высоты, а 12% территории проседает вдвое быстрее. Это почти незаметно, но последствия накапливаются — со временем появляются трещины в стенах, перекошенные перекрытия, неровные дороги.

Кто ещё в зоне риска

Проседание зафиксировано в 28 городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Денвер и Сиэтл. В большинстве из них от 20 до 60% территории опускается примерно на 2 мм в год. Прибрежные зоны особенно уязвимы: проседание здесь усиливает угрозу наводнений из-за повышения уровня моря.

Тихая катастрофа

"Это невидимая угроза. Даже минимальное движение грунта со временем может разрушить дома, дороги и мосты", — говорит автор исследования Леонард Охенхен.

Первые звоночки — щели, провалы, неровный пол или кривые тротуары.

И это только начало

Учёные предупреждают: с ростом мегаполисов и обострением климата проседание станет происходить быстрее и чаще. А значит, инфраструктуре грозит незаметная, но разрушительная катастрофа.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).