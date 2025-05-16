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Суперпёс по-советски: правда ли, что в СССР пытались создать идеальное боевое животное?

3:16
Наука

Нет, это не сюжет фантастического фильма — в Советском Союзе на полном серьёзе проводили эксперименты, которые сегодня звучат как городские легенды.

Белка и Стрелка
Фото: commons.wikimedia.org by Музей космонавтики / Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Белка и Стрелка

Ради науки, идеологии и обороны СССР создавал боевых псов, космособак, радиоуправляемых животных и даже псевдозомби с двумя головами.

Зачем? Чтобы опередить мир, защитить Родину — и, возможно, заглянуть в биологическое будущее.

Рассказываем о самых поразительных проектах.

Собаки с двумя головами

В 1950-х профессор Владимир Демихов пересадил голову одной собаки на тело другой. Получилось существо с двумя активными головами. Жили они недолго, но функционировали. Эти опыты положили начало мировой трансплантологии и вдохновили хирургов по всему миру. Моральный шок — бонусом.

Радиоуправляемые псы

В 1930-х в СССР тестировали собак, управляемых с помощью радиосигналов. Им вживляли электроды, и те могли двигаться по команде оператора.

Идея: взрывчатка, под танк, дистанционный подрыв.

Реальность: собаки путались в направлениях и часто возвращались… к своим.

Селекция суперпсов

Советские кинологи искали "идеальную" породу для армии — с повышенной выносливостью, устойчивостью к холоду и стрессу. Селекция шла на выживание, выносливость, идеальное послушание.

Эксперименты напоминали "биологический спецназ" на четырёх лапах.

Биохимия и военные лаборатории

На собаках тестировали всё: от вакцин до химического оружия. В закрытых НИИ исследовали способы усиления иммунитета и выживаемости при радиации, отравляющих веществах и инфекциях. Некоторые псы доживали до старости — некоторые нет.

Космособаки — Лайка, Белка, Стрелка

До Гагарина — были они. Псы, отправленные в космос как тестовые "пассажиры". Их обучали неподвижности, адаптации к перегрузкам и стрессу. Некоторые вернулись, другие — нет. Но именно они подготовили человечество к пилотируемым полётам.

Исследования воскрешения

В 1930-50-х в СССР проводили эксперименты по "реанимации" после клинической смерти. Аппарат Брюханенко поддерживал жизнь сердца и лёгких собаки отдельно от тела. Идея — создать технологию обратимого "умирания" при травмах и ранениях.

Создать "суперпса" в буквальном смысле не удалось. Но СССР серьёзно продвинулся в области трансплантации, космической медицины, биоуправления и дрессировки.

Правда, цена этим прорывам — жизнь тысяч экспериментальных животных. Сегодня часть тех технологий используется в медицине, биоинженерии и нейронауке. А остальное — остаётся на грани мифа, ужаса и наследия научной гонки XX века.

Если бы в СССР снимали "Лабораторию X" — она бы уже была реальностью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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