Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звук тигра, которого нет: как устроен голос кошки и почему рычать не выходит
Старинные башни, пляжи и тайны: этот город на Крите не даст вам забыть ни одного мгновения
Топ-5 люксовых средств для лица: звезды выбирают их не просто так...
Бабушкины секреты вкусной выпечки: пироги, ватрушки, кулебяка
Ваш главный враг в тарелке: секреты самой популярной приправы
Почему зимой ваше лобовое стекло может треснуть без причины
Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю
Выброс углерода в Китае снижается, но не всё так просто, как кажется
Почти 420 000 км на спидометре — и всё равно хотят 18 000 евро: что не так с этим Clio

Миф и реальность: как находка ворона связана с богом Одином

1:58
Наука

На юго-западе Англии двое любителей археологии совершили находку, которая может изменить представления о культуре англосаксов. В январе этого года участники группы Ninth Region Metal Detecting — Пол Гулд и Крис Филлипс — обнаружили в поле уникальный золотой артефакт: изящно выполненную голову ворона, украшенную гранатовым глазом.

скульптура «Вотан», Ганновер, Германия
Фото: commons.wikimedia by Christian A. Schröder (ChristianSchd), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
скульптура «Вотан», Ганновер, Германия

Сначала их внимание привлекло золотое кольцо с гранатом — оно оказалось англосаксонским, датируемым VII веком. Но спустя несколько часов поисков на поверхность показалась филигранная скульптура ворона, весом около 57 граммов. Ворона оставили неочищенной и аккуратно извлекли из земли, сразу поняв, что находка имеет национальное значение.

Эмоциональное видео, опубликованное Крисом на YouTube, запечатлело момент открытия: едва сдерживая слёзы, он говорит: "Это невероятно… Простите, я немного на взводе".

После этого группа прекратила поиски, сообщила о находке владельцу земли и археологическим органам, а затем передала предмет на экспертизу в Британский музей.

Оказалось, что у вороны не хватает одного из глаз: либо он утрачен, либо изначально отсутствовал. Учёные предполагают, что артефакт мог быть связан с мифами о боге Одине, которого в скандинавской мифологии сопровождают вороны Хугин и Мунин — символы разума и памяти.

Находка пополнила ряды других великих открытий англосаксонской эпохи, таких как клад из Саттон-Ху (1939) и Стаффордширское золото (2009), где было найдено тысячи украшений, оружия и религиозных предметов. Новая находка подтверждает, что земля Британии ещё хранит следы древнего прошлого, ожидающие своего часа.

Уточнения

Хугин и Мунин — пара воронов в скандинавской мифологии, которые летают по всему миру Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем. На древнеисландском Huginn означает «мыслящий», а Muninn — «помнящий» (или «мысль» и «память» соответственно).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Ваш главный враг в тарелке: секреты самой популярной приправы
Почему зимой ваше лобовое стекло может треснуть без причины
Поливать или не поливать томаты сразу после высадки в землю
Выброс углерода в Китае снижается, но не всё так просто, как кажется
Почти 420 000 км на спидометре — и всё равно хотят 18 000 евро: что не так с этим Clio
Секреты сияющей кожи: почему молочный тоник станет лучшим помощником вашей красоты
Моторы легендарных танков СССР: сердце стальных гигантов
Вроде бы каша, а вроде бы десерт: как обмануть организм и порадовать мышцы одновременно
Сладко, но не вредно: творожный лайфхак для тех, кто хочет заботиться о себе
Укоренение и рост: как превратить один кактус в целую коллекцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.