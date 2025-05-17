Миф и реальность: как находка ворона связана с богом Одином

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-западе Англии двое любителей археологии совершили находку, которая может изменить представления о культуре англосаксов. В январе этого года участники группы Ninth Region Metal Detecting — Пол Гулд и Крис Филлипс — обнаружили в поле уникальный золотой артефакт: изящно выполненную голову ворона, украшенную гранатовым глазом.

Фото: commons.wikimedia by Christian A. Schröder (ChristianSchd), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ скульптура «Вотан», Ганновер, Германия

Сначала их внимание привлекло золотое кольцо с гранатом — оно оказалось англосаксонским, датируемым VII веком. Но спустя несколько часов поисков на поверхность показалась филигранная скульптура ворона, весом около 57 граммов. Ворона оставили неочищенной и аккуратно извлекли из земли, сразу поняв, что находка имеет национальное значение.

Эмоциональное видео, опубликованное Крисом на YouTube, запечатлело момент открытия: едва сдерживая слёзы, он говорит: "Это невероятно… Простите, я немного на взводе".

После этого группа прекратила поиски, сообщила о находке владельцу земли и археологическим органам, а затем передала предмет на экспертизу в Британский музей.

Оказалось, что у вороны не хватает одного из глаз: либо он утрачен, либо изначально отсутствовал. Учёные предполагают, что артефакт мог быть связан с мифами о боге Одине, которого в скандинавской мифологии сопровождают вороны Хугин и Мунин — символы разума и памяти.

Находка пополнила ряды других великих открытий англосаксонской эпохи, таких как клад из Саттон-Ху (1939) и Стаффордширское золото (2009), где было найдено тысячи украшений, оружия и религиозных предметов. Новая находка подтверждает, что земля Британии ещё хранит следы древнего прошлого, ожидающие своего часа.

Уточнения

Хугин и Мунин — пара воронов в скандинавской мифологии, которые летают по всему миру Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем. На древнеисландском Huginn означает «мыслящий», а Muninn — «помнящий» (или «мысль» и «память» соответственно).

