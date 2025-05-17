Миф и реальность: как находка ворона связана с богом Одином

На юго-западе Англии двое любителей археологии совершили находку, которая может изменить представления о культуре англосаксов. В январе этого года участники группы Ninth Region Metal Detecting — Пол Гулд и Крис Филлипс — обнаружили в поле уникальный золотой артефакт: изящно выполненную голову ворона, украшенную гранатовым глазом.
Сначала их внимание привлекло золотое кольцо с гранатом — оно оказалось англосаксонским, датируемым VII веком. Но спустя несколько часов поисков на поверхность показалась филигранная скульптура ворона, весом около 57 граммов. Ворона оставили неочищенной и аккуратно извлекли из земли, сразу поняв, что находка имеет национальное значение.
Эмоциональное видео, опубликованное Крисом на YouTube, запечатлело момент открытия: едва сдерживая слёзы, он говорит: "Это невероятно… Простите, я немного на взводе".
После этого группа прекратила поиски, сообщила о находке владельцу земли и археологическим органам, а затем передала предмет на экспертизу в Британский музей.
Оказалось, что у вороны не хватает одного из глаз: либо он утрачен, либо изначально отсутствовал. Учёные предполагают, что артефакт мог быть связан с мифами о боге Одине, которого в скандинавской мифологии сопровождают вороны Хугин и Мунин — символы разума и памяти.
Находка пополнила ряды других великих открытий англосаксонской эпохи, таких как клад из Саттон-Ху (1939) и Стаффордширское золото (2009), где было найдено тысячи украшений, оружия и религиозных предметов. Новая находка подтверждает, что земля Британии ещё хранит следы древнего прошлого, ожидающие своего часа.
Хугин и Мунин — пара воронов в скандинавской мифологии, которые летают по всему миру Мидгарду и сообщают богу Одину о происходящем. На древнеисландском Huginn означает «мыслящий», а Muninn — «помнящий» (или «мысль» и «память» соответственно).
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