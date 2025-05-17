Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

На спутниковом снимке 2018 года Гданьский залив в Польше выглядел как место действия фантастического фильма: над гладью воды закручивались гигантские зелёные вихри. Учёные терялись в догадках — это было похоже на цветение водорослей, но выглядело иначе. Ответ удалось найти только спустя пять лет, и он оказался неожиданным.
Сначала предполагали, что это либо микроводоросли, либо морская слизь — продукт жизнедеятельности планктона. Однако на месте никто не замечал ничего необычного. Только в 2023 году исследователи, изучив данные с орбитальных спутников NASA, подтвердили: перед нами гигантское скопление пыльцы деревьев, вынесенной в море ветром.
На снимках 2018 года "зелёные пятна" растянулись более чем на 210 километров от берега. Учёные проанализировали свет, отражённый от этих структур, и сопоставили их появление с периодом цветения сосны. Это самое распространённое дерево в Польше — занимает около 60% всех лесов страны.
Пыльца оказалась не просто пылью. В ней высокое содержание органического углерода, что может влиять на морскую экосистему. Раньше считалось, что её роль в океане ничтожна, но новые данные это опровергают. Учитывая, что из-за изменения климата количество пыльцы в мире растёт, учёные теперь видят в ней ключевой элемент для будущих экологических моделей и даже рыболовства.
"Если мы сможем отслеживать скопление пыльцы, это даст новые данные для морских исследований", — отметил автор проекта Чуаньмин Ху.
Так что зелёные вихри на воде — это не инопланетный след и не техногенная катастрофа. Это лес, который зацвёл так сильно, что его заметили из космоса.
Балти́йское мо́ре — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы).
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