Она кипит внутри: Венера оказалась геологически живой — и тревожно похожей на Землю

Венера давно считается негостеприимной планетой — пекло, давление, кислотные дожди. И всё же под её обжигающей коркой, как выяснилось, могут происходить процессы, поразительно похожие на те, что когда-то запускали геологическую жизнь на Земле.
Исследователи проанализировали архивные данные миссии NASA "Магеллан", которая в 1990-х годах изучала Венеру с орбиты. Особый интерес вызвали так называемые короны — гигантские круглые структуры диаметром в сотни километров. Ранее их путали с кратерами, но теперь считается, что они имеют вулканическое происхождение.
"Сегодня на Земле не встречаются короны, однако они могли существовать, когда наша планета была молодой и до того, как сформировалась тектоника плит", — объясняет планетолог Гаэль Касчиоли из Университета Мэриленда.
Это структура с приподнятым кольцом по краям и впадиной в центре. Формируется она, когда потоки расплавленного материала поднимаются из глубин и выталкивают поверхность вверх. Когда поток остывает, купол оседает, а расплавленный материал растекается наружу, образуя кольцо.
Команда ученых идентифицировала 75 таких корон, и в 52 из них обнаружили активные признаки тепловых потоков, поднимающихся из мантии. Это может означать, что на Венере идёт переработка коры — почти как у нас.
Хотя у Венеры нет плит, как у Земли, исследование показывает, что под её поверхностью могут действовать два сходных процесса: субдукция и капельное стекание. Первый — это когда поднимающийся шлейф расплавленного вещества заставляет материал на поверхности расходиться и частично проваливаться обратно вглубь. Второй — когда нижняя часть литосферы перегревается, утяжеляется и "капает" вниз, словно густая капля.
"Самое захватывающее в нашем исследовании то, что теперь мы можем сказать: образование корон, скорее всего, связано с активными и продолжающимися процессами", — говорит Анна Гюльчер из Бернского университета.
Несмотря на все трудности исследований на Венере, включая экстремальные условия на поверхности, короны признаны перспективными зонами для будущих миссий. Они могут дать ключ к пониманию того, как развивались геологические процессы не только на Венере, но и на ранней Земле.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
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