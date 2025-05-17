Она кипит внутри: Венера оказалась геологически живой — и тревожно похожей на Землю

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Венера давно считается негостеприимной планетой — пекло, давление, кислотные дожди. И всё же под её обжигающей коркой, как выяснилось, могут происходить процессы, поразительно похожие на те, что когда-то запускали геологическую жизнь на Земле.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Следы прошлого — и, возможно, настоящего

Исследователи проанализировали архивные данные миссии NASA "Магеллан", которая в 1990-х годах изучала Венеру с орбиты. Особый интерес вызвали так называемые короны — гигантские круглые структуры диаметром в сотни километров. Ранее их путали с кратерами, но теперь считается, что они имеют вулканическое происхождение.

"Сегодня на Земле не встречаются короны, однако они могли существовать, когда наша планета была молодой и до того, как сформировалась тектоника плит", — объясняет планетолог Гаэль Касчиоли из Университета Мэриленда.

Что же такое корона

Это структура с приподнятым кольцом по краям и впадиной в центре. Формируется она, когда потоки расплавленного материала поднимаются из глубин и выталкивают поверхность вверх. Когда поток остывает, купол оседает, а расплавленный материал растекается наружу, образуя кольцо.

Команда ученых идентифицировала 75 таких корон, и в 52 из них обнаружили активные признаки тепловых потоков, поднимающихся из мантии. Это может означать, что на Венере идёт переработка коры — почти как у нас.

Не тектоника плит — но кое-что очень похожее

Хотя у Венеры нет плит, как у Земли, исследование показывает, что под её поверхностью могут действовать два сходных процесса: субдукция и капельное стекание. Первый — это когда поднимающийся шлейф расплавленного вещества заставляет материал на поверхности расходиться и частично проваливаться обратно вглубь. Второй — когда нижняя часть литосферы перегревается, утяжеляется и "капает" вниз, словно густая капля.

"Самое захватывающее в нашем исследовании то, что теперь мы можем сказать: образование корон, скорее всего, связано с активными и продолжающимися процессами", — говорит Анна Гюльчер из Бернского университета.

Что дальше

Несмотря на все трудности исследований на Венере, включая экстремальные условия на поверхности, короны признаны перспективными зонами для будущих миссий. Они могут дать ключ к пониманию того, как развивались геологические процессы не только на Венере, но и на ранней Земле.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

