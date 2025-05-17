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Гигантский скачок в эволюции: австралийская плита раскрыла тайну рождения рептилий

2:52
Наука

Неожиданная находка в Австралии перевернула представления учёных о том, когда именно на суше появились первые рептилии. В районе Мэнсфилд (штат Виктория) были обнаружены окаменелые следы с когтями — и это может быть самым древним доказательством существования рептилий на суше.

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Первые шаги по земле

По словам профессора Джона Лонга из Университета Флиндерса, анализ следов с крючкообразными когтями показывает, что это мог быть амниот — древний предок современных рептилий, птиц и млекопитающих.

Возраст находки — около 350 миллионов лет, что на 35-40 миллионов лет старше ранее известных подобных окаменелостей.

"Мы сразу поняли, что перед нами что-то важное. Это первое в мире доказательство того, что рептилии бродили по суше именно тогда", — отметил Лонг.

До сих пор учёные считали, что амниоты появились лишь в конце каменноугольного периода, около 318 млн лет назад.

Новая находка, сделанная с участием местных жителей Крейга Юри и Джона Исона, ставших соавторами статьи, заставила пересмотреть эту хронологию.

От рыбы к четвероногим: ускоренная эволюция

Открытие подтверждает, что эволюция четвероногих животных шла быстрее, чем предполагалось. Хотя первые скелеты амфибий и рептилий датируются более поздним временем, следы позволяют заглянуть в прошлое глубже.

"Скелет показывает, что могло делать животное. Следы показывают, что оно действительно делало", — объясняет палеонтолог Аарон Каменс, работавший над цифровыми картами окаменелостей.

Исследования велись в сотрудничестве с международной группой учёных, включая экспертов из Швеции.

Доктор Элис Клемент использовала 3D-сканирование следов для построения цифровых моделей, что помогло выявить детали, неразличимые невооружённым глазом.

Плита, которую искали 120 лет

Профессор Лонг исследует местные окаменелости с 1980-х годов и хорошо знает возраст пород — они относятся к раннему каменноугольному периоду.

Окончательно датировать находку удалось по окаменелостям рыб, найденным в тех же слоях и ранее изученным по всему миру.

"В Мэнсфилде много лет искали наземные следы, но нашли их только сейчас. Это настоящая археологическая сенсация", — добавляет доктор Джиллиан Гарви.

По мнению учёных, это открытие не только переписывает историю эволюции, но и поднимает вопрос о том, насколько уникальными могли быть процессы развития жизни на юге суперконтинента Гондвана, центральной частью которого была Австралия.

Уточнения

Пресмыка́ющиеся или репти́лии (лат. Reptilia), — традиционно выделяемый класс преимущественно наземных позвоночных животных из клады амниот, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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