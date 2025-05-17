Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе против муравьёв и слизней: эффективный садовый лайфхак
Эта стрелка делает глаза больше даже без туши — восточный способ
Пушистый индикатор: кошка чувствует то, что вы пытаетесь скрыть
Покрышка за 5000 и за 15000: чем они реально отличаются
Яблоня не цветёт второй год? Секретное оружие: что сделать, чтобы яблоня наконец зацвела
Забудь про качание пресса: это упражнение втянет живот за пару минут в день
Раскрыт секрет идеально кремового и нежного арахисового масла: нужна только кастрюля и плита
Кошка повернулась хвостом? Вот что она на самом деле говорит
Информация от знатоков: где расслабиться в Стамбуле

Древняя ДНК раскрыла карту исчезнувших народов Южной Америки

2:42
Наука

Новое масштабное исследование человеческого генома проливает свет на одну из самых длительных миграций в истории — путь из Азии в Америку, длившийся тысячи лет. Учёные выяснили: уже 14 500 лет назад люди добрались до юга Южной Америки, осев в Патагонии.

миграция, Америка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миграция, Америка

Три раскола и тысячи километров

Исследование, основано на анализе 1537 геномов, собранных у представителей 139 коренных народов Америки.

Команда генетиков пришла к выводу, что в процессе переселения через Берингию (древний сухопутный мост между Азией и Америкой) произошло три крупных разделения популяции.

Первый из них случился около 26 800-19 300 лет назад, когда предки коренных американцев отделились от североевразийских племён.

Это совпадает с археологическими находками в Нью-Мексико, где обнаружены древние следы возрастом до 23 000 лет.

Второй ключевой момент — разделение между народами Северной Америки и группой, мигрировавшей на юг, между 17 500 и 14 600 годами назад.

Уже около 13 900 лет назад эта южная группа расслоилась на четыре ветви: предков пуэбло, амазонцев, андийцев и патагонцев.

"Наша оценка хорошо согласуется с археологическими находками в Патагонии", — отметила профессор популяционной геномики Хи Лим Ким из Технологического университета Наньян.

Уникальные, но уязвимые

Исследователи также зафиксировали тревожный факт: многие современные коренные народы Америки обладают крайне низким генетическим разнообразием, особенно в генах HLA — ключевых для иммунной защиты.

"В Южной Америке разнообразие HLA оказалось особенно низким. Это, вероятно, делало эти группы более уязвимыми перед новыми болезнями", — пояснила Ким.

Причины кроются в узких генетических "бутылочных горлышках": изолированность, ограниченное число предков и драматическое снижение численности после европейской колонизации.

Почему это важно сейчас

Команда подчёркивает: эти данные необходимы не только для понимания древней истории. Они имеют прямое значение для медицины — от разработки лекарств до профилактики.

"Большинство современных препаратов разрабатываются на основе геномов европейцев. Нам нужно учитывать генетические особенности коренных народов", — добавила Ким.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Бе́ринг (дат. Vitus Jonassen Bering; 12 августа 1681, Хорсенс, Дания — 8 (19) декабря 1741, Остров Беринга, Российская империя) — русский мореплаватель датского происхождения, офицер российского флота, капитан-командор. В его честь называна северо-восточная часть Сибири, Чукотка и Аляска (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

Коренны́е наро́ды — народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других мест, являются представителями разных рас, культур, языковых групп, религий и живут фактически на всех обитаемых континентах, так же находятся на разных этапах социального, экономического и культурного развития.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Такого урожая у вас ещё не было: томаты по методике с подвохом
Будьте на чеку: мифы о давлении, из-за которых умирают тысячи людей
Как часто нужно мыть собаку — и почему частая ванна может навредить
Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным
Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Как вырастить сладкий бескосточковый виноград прямо у себя на участке
Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех
Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело
Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.