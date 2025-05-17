Древняя ДНК раскрыла карту исчезнувших народов Южной Америки

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое масштабное исследование человеческого генома проливает свет на одну из самых длительных миграций в истории — путь из Азии в Америку, длившийся тысячи лет. Учёные выяснили: уже 14 500 лет назад люди добрались до юга Южной Америки, осев в Патагонии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ миграция, Америка

Три раскола и тысячи километров

Исследование, основано на анализе 1537 геномов, собранных у представителей 139 коренных народов Америки.

Команда генетиков пришла к выводу, что в процессе переселения через Берингию (древний сухопутный мост между Азией и Америкой) произошло три крупных разделения популяции.

Первый из них случился около 26 800-19 300 лет назад, когда предки коренных американцев отделились от североевразийских племён.

Это совпадает с археологическими находками в Нью-Мексико, где обнаружены древние следы возрастом до 23 000 лет.

Второй ключевой момент — разделение между народами Северной Америки и группой, мигрировавшей на юг, между 17 500 и 14 600 годами назад.

Уже около 13 900 лет назад эта южная группа расслоилась на четыре ветви: предков пуэбло, амазонцев, андийцев и патагонцев.

"Наша оценка хорошо согласуется с археологическими находками в Патагонии", — отметила профессор популяционной геномики Хи Лим Ким из Технологического университета Наньян.

Уникальные, но уязвимые

Исследователи также зафиксировали тревожный факт: многие современные коренные народы Америки обладают крайне низким генетическим разнообразием, особенно в генах HLA — ключевых для иммунной защиты.

"В Южной Америке разнообразие HLA оказалось особенно низким. Это, вероятно, делало эти группы более уязвимыми перед новыми болезнями", — пояснила Ким.

Причины кроются в узких генетических "бутылочных горлышках": изолированность, ограниченное число предков и драматическое снижение численности после европейской колонизации.

Почему это важно сейчас

Команда подчёркивает: эти данные необходимы не только для понимания древней истории. Они имеют прямое значение для медицины — от разработки лекарств до профилактики.

"Большинство современных препаратов разрабатываются на основе геномов европейцев. Нам нужно учитывать генетические особенности коренных народов", — добавила Ким.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Бе́ринг (дат. Vitus Jonassen Bering; 12 августа 1681, Хорсенс, Дания — 8 (19) декабря 1741, Остров Беринга, Российская империя) — русский мореплаватель датского происхождения, офицер российского флота, капитан-командор. В его честь называна северо-восточная часть Сибири, Чукотка и Аляска (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.



Коренны́е наро́ды — народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других мест, являются представителями разных рас, культур, языковых групп, религий и живут фактически на всех обитаемых континентах, так же находятся на разных этапах социального, экономического и культурного развития.

