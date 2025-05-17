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Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину

1:56
Наука

Учёные сообщают об успешных результатах клинических испытаний пероральной вакцины против норовируса — вируса, вызывающего острые кишечные инфекции, особенно опасные для детей и пожилых людей. Новая вакцина обещает не только защитить людей от заражения, но и снизить скорость распространения вируса в популяции.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Препарат был протестирован на 141 добровольце в возрасте от 18 до 49 лет. Испытания проходили в условиях контролируемого заражения: участники намеренно подвергались воздействию высоких доз норовируса. В результате 82% испытуемых из группы плацебо заразились, тогда как в вакцинированной группе заражение произошло у 57% участников.

Кроме того, среди привитых было зафиксировано меньшее выделение вируса с рвотными массами и калом, что крайне важно для сдерживания эпидемий в замкнутых коллективах — детских садах, школах, больницах.

Иммунологический анализ показал, что вакцина повышает уровень антител IgA — ключевого компонента иммунной защиты слизистых оболочек. Тем не менее, остаётся неизвестным, как долго длится эффект от вакцинации. Пока данных о долгосрочной защите нет.

Также предстоит проверить эффективность вакцины у детей и пожилых людей — именно эти возрастные группы чаще всего страдают от осложнений норовирусной инфекции. Разработанная формула вакцины GI.1 может также оказаться эффективной против других, близких по генетической структуре штаммов вируса.

Если дальнейшие испытания подтвердят безопасность и эффективность препарата, вакцина может быть доступна уже через 2-3 года, что станет значительным шагом в профилактике одной из самых распространённых кишечных инфекций в мире.

Уточнения

Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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