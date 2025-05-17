Клетки-зомби: как они связаны с болезнями и старением — и что наука предлагает для борьбы с ними

2:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Их часто называют "клетками-зомби", или сенесцентными клетками, потому что в отличие от нормальных клеток которые делятся и умирают, они прекращают деление, но не исчезают.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ клетки

Впервые обнаруженные в 1960-х годах, они привлекли большое внимание в последние два десятилетия, поскольку их накопление с возрастом связано со многими возрастными заболеваниями и самим процессом старения.

"Их описывают как живые мертвецы, и они, кажется, являются общим знаменателем почти всех основных возрастных заболеваний, которые были изучены на сегодняшний день, — говорит доктор Йоханнес Грилари, директор Института Травматологии Людвига Больцмана в Вене. — Это наблюдается в сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, фиброзе легких, хронической болезни почек".

Удаление этих клеток может стать новым способом лечения многих заболеваний и замедления старения. Поэтому исследования сенолитических препаратов, которые могут удалять сенесцентные клетки, являются одной из самых активных областей науки о долголетии, с десятками клинических испытаний, проводимых по всему миру.

Что вызывает образование этих "клеток-зомби", можно ли это остановить, и что известно о будущих лекарствах?

Профессор гериатрической медицины Джеймс Киркленд из клиники Майо, один из ведущих мировых специалистов в области сенесцентных клеток, объясняет, что, хотя их избыток может быть вреден, наши тела развивались таким образом, что эти клетки выполняют различные функции, включая участие в процессах от родов до заживления ран.

Кроме того, образование этих клеток-зомби является одним из встроенных механизмов защиты организма от развития рака. Они предотвращают рост отдельных раковых клеток и образование злокачественных опухолей.

"Старение означает, что клетки, несущие раковые мутации в своей ДНК, перестают делиться (размножаться), предотвращая их развитие в быстро развивающийся рак", — говорит профессор Киркленд.

Однако проблема в том, что с возрастом постепенно накапливается все больше и больше сенесцентных клеток. Не разделяясь, они остаются метаболически активными, то есть продолжают общаться с окружающими клетками, выделяя факторы. В частности, некоторые клетки-зомби начинают производить большое количество провоспалительных цитокинов — белков, связанных с хроническим воспалением, пишет news247.

"С возрастом у нас появляется все больше сенесцентных клеток во многих тканях, создавая это хроническое воспаление низкой степени", — говорит доктор Грилари. — Мы считаем, что это самая вредная деятельность".

Уточнения

Гериатрия (др.-греч. γέρων «старик» + ἰατρεία «лечение»← ἰατρός «врач») — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

