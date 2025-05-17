30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени

3:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нидерландах и Великобритании группа ученых провела эксперимент, в котором участвовали 33 добровольца.

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка на велотренажере

Участники крутили педали велотренажера и оценивали промежуток времени в 30 секунд до, во время и после преодоления дистанции в 4 километра. Эксперимент был организован в трех вариантах: индивидуальная гонка, гонка с виртуальным соперником ("призраком", как в видеоиграх) и реальное соревнование с другим участником.

В ходе каждой фазы эксперимента добровольцы должны были без использования часов или каких-либо визуальных подсказок сообщать, когда, по их мнению, проходило 30 секунд. В среднем их оценки опережали реальное время на 8-9%, то есть им казалось, что время идет медленнее.

Ученые предполагают, что искажение времени при физических нагрузках связано с когнитивной перегрузкой. Мозг направляет большую часть своих ресурсов на управление физической активностью: дыханием, координацией, болевыми ощущениями, поддержанием равновесия. Из-за этого остается меньше ресурсов для точной оценки времени.

В результате каждая секунда ощущается как более насыщенная, более "реальная", что часто наблюдается в стрессовых или чрезвычайных ситуациях. Когда мозг перегружен сенсорной информацией и необходимостью справляться с физическим усилием, внутренние часы начинают "тикать" быстрее, создавая впечатление, что время замедляется.

Интересно, что наличие соперника или соревновательный элемент не повлияли на восприятие времени. Независимо от того, крутили ли участники педали в одиночку или соревновались с кем-то, они одинаково переоценивали продолжительность 30-секундного интервала. Интенсивность физической нагрузки также не оказывала влияния на восприятие времени.

Это говорит о том, что именно физическая активность, а не мотивация или стресс, связанные с соревнованием, являются причиной искажения времени.

Данное исследование подчеркивает важность темпа для спортивных результатов. Эффективность бега, плавания или велоспорта зависит от способности поддерживать стабильный темп. Спортсмены высокого уровня часто используют визуализацию для контроля темпа.

Если восприятие времени искажается во время физических нагрузок, то как поддерживать постоянный темп? Ученые предлагают использовать внешние ориентиры, такие как синхронизированные световые сигналы, чтобы помочь спортсменам сохранять ритм, несмотря на искажение времени, вызванное физической нагрузкой.

Несмотря на небольшой размер выборки, это исследование поднимает важные вопросы. Понимание того, как мозг воспринимает время в различных физических условиях, может способствовать разработке более эффективных тренировочных программ и предотвращению тактических ошибок во время соревнований, пишет sciencepost.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.



