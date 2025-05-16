Амазония не главная? Почему леса — не источник кислорода

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Представление об амазонских тропических лесах как о "легких планеты" получило широкое распространение в XX веке и по-прежнему бытует в общественном сознании. Эта яркая метафора, однако, не подтверждается современными научными данными.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

По мнению экспертов, значительная часть кислорода, которым мы дышим, поступает из океанов, а не из тропических лесов. Профессор географии Антонио Фабио разъяснил этот вопрос, объяснив истинную роль Амазонии в глобальном экологическом равновесии. По его словам, происхождение этой фразы связано с периодом, когда планетарные механизмы фотосинтеза были недостаточно изучены.

"Сегодня известно, что более половины атмосферного кислорода производится микроскопическими организмами в океанах, особенно фитопланктоном", — поясняет эксперт.

Эти микроорганизмы осуществляют фотосинтез подобно наземным растениям, но в гораздо больших масштабах благодаря огромным морским просторам и их биологической продуктивности.

Тем не менее, это не умаляет экологическую значимость Амазонии. Напротив, её роль имеет решающее значение в регулировании климата, водного цикла и улавливании углекислого газа (CO₂), одного из основных факторов глобального потепления. Амазония, занимающая около 5,5 миллионов км², является крупнейшим тропическим биомом в мире, охватывающим девять стран Южной Америки, большая часть которого находится в Бразилии. Этот регион отличается беспрецедентным биоразнообразием, насчитывающим миллионы видов растений, животных и микроорганизмов, многие из которых ещё не известны науке.

Амазония играет важную роль в поддержании регионального и континентального климатического баланса. Примером тому служат "летающие реки" — скопления водяного пара, образующиеся в результате испарения в тропических лесах и переносимые ветрами, вызывая осадки в отдаленных районах, пишет tameteo.

Кроме того, лес действует как гигантский поглотитель углерода, поглощая CO₂ из атмосферы и смягчая последствия изменения климата.

"Несмотря на то, что Амазония не является основным производителем кислорода, она по-прежнему жизненно важна для здоровья планеты. Мы должны отказаться от мифа о легких мира и признать истинную ценность леса: его фундаментальную роль в обеспечении экологической стабильности, поддержании биоразнообразия и борьбе с глобальным потеплением", — заключает профессор.

Уточнения

Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. bacia do rio Amazônas, planícies e terras baixas Amazônicas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки.



