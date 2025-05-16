Учёные раскрыли тайну сознания: что скрывают нейроны в задней части мозга

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное научное сотрудничество дало возможность сопоставить два основных подхода к пониманию сознания.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

В исследовании, опубликованном в журнале Nature и длившемся семь лет, приняли участие ученые из разных стран. Предметом изучения стали теория интегрированной информации (TИИ) и теория глобального рабочего пространства (ГРП), предлагающие разные объяснения возникновения сознания.

Результаты указывают на ключевую роль зрительных областей, расположенных в задней части мозга, в процессах сознания. Это открытие ставит под сомнение главенствующую роль префронтальной коры, которую ранее считали основным центром сознания. Особенно важны связи между нейронами зрительных и лобных областей.

В исследовании приняло участие 256 человек, что является рекордным числом для исследований такого типа. Ученые использовали три различных метода измерения активности мозга, что обеспечило надежность и сопоставимость полученных данных.

Медицинское значение этих результатов велико. Они могут помочь в выявлении признаков сознания у пациентов, находящихся в вегетативном состоянии. Согласно исследованию, опубликованному в New England Journal of Medicine, около четверти таких пациентов демонстрируют признаки "скрытого сознания".

Теория интегрированной информации (TИИ) предполагает, что сознание возникает, когда информация в мозге интегрирована и объединена. Степень осознанности зависит от способности системы к интеграции информации. TИИ применяет математический подход для количественной оценки сознания, используя показатель "фи" для оценки уровня интеграции информации. Чем выше "фи", тем более сознательной считается система. Теория имеет значение для понимания измененных состояний сознания и потенциального искусственного сознания.

Теория глобального рабочего пространства (ГРП) утверждает, что сознание возникает в результате распространения информации по сети областей мозга. Информация "выделяется" и становится доступной разным отделам мозга, что позволяет гибко интегрировать информацию, необходимую для сложных задач. ГРП подчеркивает роль префронтальной коры в этом процессе. Теория объясняет, как информация может переходить из бессознательного в сознательное, пишет techno-science.

Уточнения

Созна́ние — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий собственной жизни и событий внешнего мира, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.



