Эти кошки — ошибка природы, которую она почему-то решила сохранить

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Рыжие коты — настоящие звёзды интернета, домашние любимцы и герои мемов. Их яркий окрас давно вызывал недоумение у учёных. Почему он встречается почти исключительно у самцов? И какой ген за это отвечает? Ответы наконец-то найдены — и они удивляют.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Довольный кот

Оранжевый — не цвет, а мутация

Исследователи из Стэнфорда и Университета Кюсю независимо друг от друга нашли генетическую "неполадку", которая делает шерсть кошек ярко-оранжевой. Как выяснилось, причина не в самом гене окраса, а в маленькой делеции рядом с геном Arhgap36, ранее не имевшим никакого отношения к пигментации. Эта мутация активирует ген в клетках, производящих меланин, и заставляет их "переключиться" на оранжевый.

Генетический пазл, наконец, сложился

"Окрас рыжих кошек десятилетиями выбивался из привычной схемы генетики млекопитающих", — объясняет генетик Кристофер Кейлин, автор исследования.

Теперь стало ясно: дело в редком пути активации гена, не характерном для других животных.

Интересно, что мутация влияет на X-хромосому — отсюда и явное доминирование окраса у самцов, у которых только одна X-хромосома. У самок же X-инактивация (открытая ещё в 1961 году Мэри Лион) приводит к появлению пятнистого (черепахового) окраса.

Поведение и гены: есть ли связь

Могут ли гены окраса влиять на поведение? Это остаётся загадкой. Но профессор Хироюки Сасаки не исключает такую возможность: "Arhgap36 активен не только в пигментных клетках, но и в мозге. Возможно, его работа сказывается и на характере".

Любовь людей — вот что важно

По мнению генетика Грега Барша, рыжие коты не стали такими из-за эволюционных преимуществ. Им просто повезло. Людям они понравились, и потому мутация сохранилась. Так что, возможно, рыжие коты — результат нашей любви, а не капризов природы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

