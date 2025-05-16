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Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя

2:42
Наука

115 миллионов лет назад огромная волна смыла всё на своём пути — и оставила нам подсказку. Но не в скалах и не в окаменелостях, как обычно. След древнего цунами обнаружили в… янтаре. В крошечном фрагменте окаменевшей смолы, затаившей мощь древней стихии.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Исследователи из Японии изучили залежи янтаря в северном Хоккайдо — в районе карьера Симонакагава. Именно здесь в раннем меловом периоде находилось морское дно. Среди богатых кремнистыми отложениями образцов янтаря они заметили необычные деформации, которые не могли появиться без мощного внешнего воздействия.

Смолу унесло волной

Янтарь — это затвердевшая древесная смола. Обычно он формируется на суше, под действием воздуха. Но в данном случае всё иначе. Ученые применили флуоресцентную визуализацию — специальную съёмку под ультрафиолетом — и увидели структуру, напоминающую "пламенные языки". Такая деформация возникает, когда мягкий осадок меняет форму до того, как окончательно затвердеет — что возможно только при быстром захоронении, например, после цунами.

Исследователи пришли к выводу: смолу вместе с деревьями и растительным мусором внезапно смыло в океан. Она не успела затвердеть на воздухе и опустилась на морское дно, где её быстро засыпало илом. Так и сохранились эти уникальные "кадры" катастрофы.

Пазл из грязи, деревьев и осадков

"Определить цунами по ископаемым данным сложно. Но сочетание полевых наблюдений и внутренней структуры янтаря позволило нам прийти к выводу: причиной стала именно волна, а не шторм", — поясняет палеонтолог из Университета Тюо Ая Кубота.

Другие находки подтверждают гипотезу:

  • следы подводного оползня, вызванного, возможно, землетрясением;

  • вырванные куски морского дна;

  • крупные стволы деревьев, не подверженные эрозии.

Шторм не смог бы вызвать таких масштабных последствий. Всё указывает на резкое, мощное воздействие — именно то, что бывает при цунами.

Янтарь — больше чем просто капсула с насекомыми

Обычно янтарь изучают ради замурованных в нём существ. Но теперь учёные заговорили о "янтарной седиментологии" — новой области, где смола становится летописью геологических катастроф.

"Смола — это редкий снимок во времени, фиксирующий процессы отложения", — говорит Кубота.

И возможно, в будущем она поможет нам распутать ещё больше древних катастроф.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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