Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Около 14 300 лет назад наша планета пережила нечто настолько мощное, что следы этого события до сих пор находят в деревьях и льде. Недавнее исследование проливает свет на загадочное явление, произошедшее в 12 350 году до н. э. — гигантскую солнечную бурю, сравнимую с катастрофическим сценарием для всей современной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

Следы в кольцах деревьев

Ключ к разгадке — радиоуглерод-14. Этот изотоп появляется, когда космические частицы сталкиваются с атмосферой Земли. Он встраивается в живые организмы, включая деревья, и его уровень можно точно измерить. Ученые заметили резкий скачок содержания углерода-14 в деревьях и ледяных кернах, соответствующий предполагаемому времени древней бури.

Событие, в 500 раз мощнее современных бурь

"По нашим оценкам, это солнечное событие было более чем в 500 раз сильнее, чем крупнейшая из бурь спутниковой эпохи — всплеск 2005 года", — говорит космический физик Ксения Голубенко из Университета Оулу (Финляндия).

Для воссоздания деталей команда использовала климато-химическую модель SOCOL:14C-Ex. Она помогла выяснить: Земля подверглась мощнейшему воздействию солнечных частиц за всю известную историю.

Опасность для технологий

Геомагнитные бури — это не просто красивое северное сияние. Когда миллиарды тонн плазмы, выброшенной Солнцем, врезаются в магнитосферу Земли, начинаются сбои. Так, буря 1859 года сожгла телеграфные сети, а в 1989-м оставила без света миллионы.

Исследователи ранее определили похожие события — 994 год н. э., 660 г. до н. э., 5259 и 7176 г. до н. э., — но буря 12 350 года до н. э. превосходит их все.

Новый уровень угрозы

"Это событие устанавливает новый наихудший сценарий. Понимание его масштаба важно, чтобы оценить потенциальные угрозы для спутников, электросетей и связи", — подчёркивает Голубенко.

Модель прошла проверку на данных 774 года н. э., а затем успешно применена к древнему периоду, расширив горизонты науки за пределы эпохи голоцена.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

